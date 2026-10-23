IU pide que la Diputación priorice las necesidades de los pueblos frente a la rehabilitación de las propiedades del Obispado

Izquierda Unida se opone a la solicitud de crédito extraordinario destinada a financiar la rehabilitación de la Casa de la Cruz, en Fuentes de Nava, un edificio de titularidad de la Diócesis de Palencia. La formación considera que la Diputación debe priorizar las necesidades de los municipios de la provincia antes de comprometer más recursos públicos en la rehabilitación de inmuebles que no son de su propiedad.

El proyecto contempla un presupuesto de 2.267.145,47 euros, de los que la Diputación prevé aportar 1.164.817 euros mediante una subvención directa. Además, se plantea solicitar a la Junta de Castilla y León otros 523.900 euros, mientras que el resto de la financiación correspondería al Obispado. Para IU, resulta difícil justificar que la institución provincial asuma más del doble de la aportación prevista de la Junta en una actuación vinculada a un inmueble de titularidad eclesiástica.

El diputado provincial de Izquierda Unida, Eduardo Hermida, cuestiona también las consecuencias económicas de consolidar una sede permanente para el Taller de Restauración. La Diputación lleva invertidos 2.560.632 euros en este programa desde 2014, mediante convenios anuales con la Diócesis, según el informe técnico de Cultura. Hermida advierte de que la ampliación y continuidad de esta actividad puede incrementar considerablemente el gasto público, especialmente si deja de funcionar mediante actuaciones anuales y pasa a mantener una actividad estable durante todo el año.

IU no cuestiona la importancia de conservar el patrimonio histórico y artístico de Palencia, sino las prioridades en el uso del dinero público y el reparto de responsabilidades entre las administraciones y los propietarios de los bienes. La formación recuerda que numerosos pueblos de la provincia siguen necesitando inversiones en abastecimiento de agua, alumbrado y otros servicios básicos, mientras se destinan millones de euros a edificios y obras de arte que no pertenecen a la Diputación.