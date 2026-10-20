Entregados de los premios y accésits de la XXX edición del Premio de Periodismo “Mariano del Mazo”

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del diputado provincial, Juan Antonio Obispo y del jurado de los Premios de Periodismo “Mariano del Mazo” que convoca la Diputación palentina, hacía entrega esta mañana de los galardones de su trigésima edición, correspondientes a los mejores trabajos del año 2025. El salón de actos del Centro Cultural Provincial sirvió de marco al acto de entrega.

El certamen, promovido por la institución provincial para poner en valor la calidad, originalidad, creatividad e innovación de las informaciones publicadas sobre la provincia, ha rendido homenaje en esta edición especial de sus 30 años a la labor de los profesionales de los medios de comunicación, para dar relevancia a la profesión periodística, a su responsabilidad y a la información de calidad, como servicio público.

En esta ocasión, se han valorado un total de 29 trabajos presentados en las modalidades de Prensa Escrita (14), Fotografía (7), Televisión (7) y Radio (1).

PREMIO DE LA XXX EDICIÓN. El primer premio, dotado con 2.000 euros y diploma se ha entregado a Ana María Herrero por el reportaje radiofónico “Los órganos ibéricos en Palencia. Sonidos que trascienden la historia”, emitido en Onda Cero el 9 de diciembre de 2025, donde se pone en valor el patrimonio sonoro de la provincia.

Asimismo, se ha reconocido el trabajo de los galardonados con los ACCÉSITS, dotados con 1.000 euros cada uno y diploma:

Prensa Escrita: Recogido por Natalia Calle por el reportaje “La granja de 400 vacas de leche que se ordeña desde una tablet”, publicado en El Economista* el 14 de marzo de 2025.

Fotografía: Otorgado a César Manso por su imagen sobre la “Liberación de linces ibéricos en el Cerrato palentino”, distribuido por la Agencia France- Presse (AFP) el 29 de abril de 2025.

Televisión: Concedido conjuntamente a Ignacio Blanco, Lucía Ferrer y Sergio Marín por el reportaje “Farmacias Rurales”, emitido en La 8 Palencia Televisión el 18 de marzo de 2025.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén entregaba junto al diputado Juan Antonio Obispo y los miembros el jurado, los premios a los ganadores, y tuvo unas palabras de presentación que sirvieron de elogio y felicitación para los galardonados, a quienes animaba a seguir haciendo periodismo de calidad en esta tierra, por la información contrastada y veraz como herramienta necesaria para avanzar en democracia, como servicio público y con la responsabilidad y la profesionalidad de los periodistas ante esta vorágine de mensajes imparable.

Mensajes de apoyo a la profesión, porque estos premios llevan el nombre de quien ejerció el Periodismo con mayúsculas, Mariano del Mazo, para apostar por la información veraz de quien cada día destina una larga jornada a contar en sus diferentes y en variados soportes la actualidad, lo que acontece en el ámbito que le define para cumplir con el derecho a ser informado que tiene el ciudadano bajo la premisa de la responsabilidad social.

EL JURADO está presidido por la diputada del Área de Cultura, Carolina Valbuena, y lo componen: Eduardo Álvarez, CEO de Puentia, José Luis Martín, adjunto a la dirección de informativos de Castilla y León Televisión; el director de la agencia de noticias ICAL, Luis Miguel Torres, los académicos numerarios de la institución Tello Téllez de Meneses, Rafael del Valle y Julián Alonso; y la responsable de Prensa de la Diputación, Rebeca González. Actuó de secretaria, con voz y sin voto, la secretaria general de la Diputación, Virginia Losa.