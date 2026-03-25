‘Pasión por Palencia’ invita a disfrutar esta Semana Santa de la ciudad a través de sus recursos turísticos, el turisbús y la ruta teatralizada ‘Los Rincones de Arroyo"

Un año más y bajo el lema ‘Pasión por Palencia’, el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, ha programado actividades y horarios especiales en torno a sus recursos turísticos con el objetivo de facilitar las visitas a vecinos y visitantes durante la Semana Santa. Así, el Centro de Interpretación de Victorio Macho, el Punto de Información del Románico en la Iglesia de San Juan Bautista y el Museo del Canal, abrirán desde el próximo viernes, 27 de marzo, y hasta el domingo, 5 de abril, en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

Por otro lado, se pondrá en marcha el exitoso Turisbús, un servicio de transporte gratuito de subida al Cristo del Otero que facilitará la visita a uno de los mayores emblemas de la ciudad. El mismo, estará disponible entre los días 27 de marzo y 5 de abril con salidas desde la Plaza de San Lázaro de la ciudad a las 11, 12:15 y 18 horas, y regreso desde los pies de la obra cumbre de Victorio Macho a las 12, 13:15 y 19 horas. Por su parte, los días 28 y 29 de marzo y 5 de abril, solo habrá servicio de mañana.

En el Centro de Interpretación, los visitantes podrán además disfrutar al precio de 2 euros y, de uno con tarifa reducida, de la experiencia de realidad virtual, a través de unas Gafas VR en 360º, en la que comprobarán la vista de la ciudad de Palencia a través de los ojos del Cristo del Otero.

Asimismo, se llevará a cabo la ruta teatralizada ‘Los Rincones de Arroyo’ los días 28 y 29 de marzo y 2, 3 y 4 de abril con salida a las 17:00 horas desde el edificio de Correos, ubicado en la Plaza de León, 8. Para poder participar en ella es necesario apuntarse con anterioridad en la Oficina de Turismo ubicada en la Calle Mayor, 31 o a través del teléfono 979 70 65 23. En ella, los asistentes pasearán por los edificios modernistas de la ciudad mientras conocen la historia del famoso arquitecto palentino y los personajes con los que tuvo relación.

Por último, cabe recordar que la Hermandad de Cofradías en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia abrirá mañana el Punto de Información de la Semana Santa en el Cubo de Cristal, ubicado junto a la Plaza de Abastos y se pondrán en marcha las Rutas de Pasión, donde aquellos que lo deseen podrán conocer de cerca las cofradías, visitar sus sedes y pasos de la mano de los propios hermanos.