Palencia Turismo con Pé presenta su oferta turística en el Salón Internacional de Turismo de Cataluña ‘B-Travel

La Diputación de Palencia, a través del Servicio de Turismo, participará del 20 al 22 de marzo en el Salón Internacional de Turismo de Cataluña “B-Travel”, que se celebra en la Feria de Barcelona, en el Recinto Montjuïc. Bajo la marca “Palencia Turismo, con Pé”, la Institución Provincial busca atraer a los visitantes catalanes, un mercado de gran importancia a nivel nacional, y dar a conocer la amplia oferta turística de la provincia.

En el pabellón 8 del Recinto Montjuic, la Diputación de Palencia compartirá espacio con otras provincias de Castilla y León que participan, como coexpositores en el stand de la Junta de Castilla y León. Cada provincia contará con su propio espacio individualizado para mostrar sus recursos y servicios turísticos.

El stand dispondrá de un área dedicada al turismo enogastronómico de la Comunidad, donde se realizarán catas y degustaciones de quesos de la marca de calidad Alimentos de Palencia y de vinos de las Denominaciones de Origen Cigales y Arlanza y de Vinos de la Tierra de Castilla y León (IGP), con la finalidad de mostrar Palencia como un destino enoturístico de referencia.

No faltarán en el stand folletos, guías, mapas, paneles con códigos QR y personal del Servicio de Turismo que atenderá a los visitantes acercándoles la variedad de recursos y servicios turísticos, rutas y áreas de autocaravanas, además de actividades y experiencias para disfrutar en la provincia, con la vista puesta en Semana Santa, y en el resto del año.

La participación de Palencia en B-Travel tiene como objetivo principal promocionar la diversidad de su oferta turística que incluye un magnífico patrimonio cultural con la Villa Romana La Olmeda, el Románico Palentino y el Museo Territorial Campos del Renacimiento, como referentes; una propuesta de naturaleza y turismo activo y familiar con el Geoparque Mundial Unesco Las Loras o el Canal de Castilla y una exuberante gastronomía con el recorrido enoturístico por el Cerrato, productos autóctonos y vinos de denominación de origen.

Cabe destacar que Castilla y León recibe un flujo diverso de viajeros de todas las comunidades autónomas, donde Cataluña se posiciona como una comunidad emisora de turismo significativa ya que representó el 6,88% en 2025 y el 6,35% en enero de 2026 del movimiento de viajeros de procedencia española a nuestra Comunidad, según el Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León.

Sin duda, estos datos muestran la importancia del mercado emisor catalán para la Comunidad Autónoma.

Esta feria es de las más relevantes en el calendario ferial. De hecho, este evento ferial es muy importante para la Diputación dado que Cataluña, es un mercado emisor destacado puesto que los catalanes son grandes viajeros, y muestran especial interés en patrimonio, naturaleza y gastronomía. De hecho, esta feria se celebra en un momento previo a Semana Santa, siendo perfecto para mostrar Palencia como el destino turístico perfecto para esta Semana Santa para aquellos que aún no hayan decidido dónde pasarán esas fechas.

Del mismo modo, el objetivo es captar la atención de potenciales visitantes para los próximos puentes y la época estival, con la finalidad de fortalecer la posición de Palencia como destino con múltiples opciones para todo tipo de público.

La presencia en “B-Travel” se suma a otras ferias en las que ya ha participado la Diputación de Palencia, como FITUR (Madrid), NAVARTUR (Pamplona) y BTL Internacional Turismo (Lisboa). La próxima cita será Expovacaciones en Bilbao, en mayo.

Finalmente, es preciso señalar que el Salón Internacional de Turismo de Cataluña “B-Travel” abrirá sus puertas al público con el siguiente horario: el viernes 20 de marzo, de 10:00 a 20:00 horas, el sábado 21 de marzo, de 10:30 a 22:00 horas, y el domingo 22 de marzo, de 10:30 a 18:00 horas.