El ‘Palencia Trail Series 2025’ vivirá su broche final este domingo en Astudillo

Este domingo, día 26 de octubre, se celebrará en As-tudillo, el “Astu - Trail”, última prueba del Circuito Palencia Trail Series, coordinado por el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia.

Esta prueba, organizada por el Ayuntamiento de Astudillo y el Club Triatlón Astudillo contará con dos distancias, 11km – 300 m. desnivel positivo- y la prueba principal, de 21 km y 500 m. desnivel positivo, siendo la prueba puntuable para el Circuito Provincial.

Todos los participantes están citados en la Plaza España de Astudillo entre las 9:00h y las 10:00h para la recogida de dorsales. Posteriormente, desde esta misma plaza, a las 10:30h tendrá lugar la salida de las carreras, tanto en la distancia larga como corta.

Durante la prueba, todos los participantes contarán con avituallamientos sólidos y líqui-dos, uno en el caso de la ruta corta, en el kilómetro 5,5 y dos en la ruta larga, en los kilómetros 6,5 y 15,5.

A la conclusión de las carreras, en torno a las 13:30h, en la Plaza España de la locali-dad se celebrará la entrega de premios, conforme al Reglamento de la prueba, el cual, se redactado de acuerdo con el Reglamento del Circuito Palencia Trail Series, que es-tablece las siguientes categorías: Senior, M30, M40 y M50.

Como se ha dicho, la de Astudillo será la última prueba de un circuito que exige para optar a sus clasificaciones generales participar en al menos tres de las seis pruebas. En el caso de que algún atleta participe en más pruebas, se le contabilizarán todos sus resultados hasta un máximo de cinco.

Como colofón a este Circuito, junto al de BTT y Triatlón que han concluido en las últi-mas semanas, durante el mes de noviembre se celebrará la tradicional entrega de pre-mios, en la que se hará haciendo un reconocimiento a los mejores participantes de ca-da Circuito, así como a aquellos que conforme los reglamento hayan participado en la mayoría de las pruebas de los mismos.