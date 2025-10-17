Palencia refuerza su proyección internacional tras su exitosa participación en la 22ª China–ASEAN Expo (CAEXPO 2025)

El Ayuntamiento de Palencia hace un balance muy positivo de su participación en la 22ª edición de la China–ASEAN Expo (CAEXPO), celebrada del 17 al 21 de septiembre en Nanning (Región Autónoma de Guangxi, China). La feria, una de las citas comerciales más relevantes del continente asiático, batió este año un récord histórico de asistencia con 226.000 visitantes y más de 3.200 millones de visualizaciones mediáticas en plataformas digitales.

La presencia de Palencia en este evento internacional se canalizó a través del stand institucional ubicado en el espacio de Ciudades Hermanas de Guangxi, donde se promocionaron tanto el potencial agroalimentario como la imagen de la ciudad como referente de calidad, innovación y logística.

Gracias a la labor de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), una veintena de empresas agroalimentarias palentinas fueron informadas sobre las oportunidades de negocio en la CAEXPO. Finalmente, cinco empresas locales —Quesos Cerrato, Josango, SEDA, Agropal y Damma— confirmaron su participación a través del stand institucional del Ayuntamiento, donde se expusieron sus productos más representativos.

Durante los días de feria, Palencia estableció más de 20 contactos empresariales e institucionales internacionales, destacando el interés mostrado por importadores y distribuidores de China, Indonesia, Laos y Singapur hacia los productos palentinos. Este contacto directo ha abierto nuevas posibilidades de exportación y colaboración para el sector agroalimentario local.

Además de la vertiente comercial, la participación en la CAEXPO permitió fortalecer la cooperación institucional con la Región Autónoma de Guangxi, con avances significativos en el acuerdo de hermanamiento con la ciudad china de Qinzhou.

Con la presencia de 3.260 empresas de 60 países, más de 700 acuerdos registrados y la participación de 234 dignatarios internacionales, la CAEXPO 2025 consolidó su papel como plataforma estratégica para el comercio global. Palencia, como única representación institucional española en el espacio de Ciudades Hermanas, logró una visibilidad destacada ante un público internacional altamente especializado.

El stand palentino también sirvió como escaparate turístico y cultural, con la proyección de vídeos promocionales subtitulados al inglés y la distribución de materiales informativos sobre la ciudad y su entorno industrial.

En los próximos días, la concejala de Impulso Económico y Fondos Europeos, Judith Castro, junto con personal técnico de la ADL, visitará a las empresas participantes para facilitar el seguimiento de los contactos establecidos, evaluar los resultados obtenidos y recoger propuestas de mejora de cara a la 23ª edición de la CAEXPO.

“Nuestra participación en la CAEXPO 2025 ha supuesto un importante paso adelante en la internacionalización de Palencia. No solo hemos promovido nuestros productos agroalimentarios, sino que hemos posicionado a la ciudad como un socio estratégico en el mercado asiático”, ha señalado Judith Castro.