Municipal

Palencia celebrará el 4 de diciembre el encendido de las luces de Navidad

El concejal de Fiestas también confirma en Onda Cero que esta edición de la Navidad contará con el lanzamiento de fuegos artificiales.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Palencia celebrará el 4 de diciembre el encendido de las luces de Navidad | Onda Cero Palencia

La Navidad se aproxima y el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández, nos ha contado en Onda Cero algo de la programación. Será el día 4 de diciembre cuando se celebre en encendido de las luces navideñas. Fernández considera que esta fecha es la ideal para proceder al encendido ya que coincide con el puente. Este año, el encendido apostará por una puesta en escena “bonita e importante” en la Plaza Mayor.

Respecto al resto de la programación navideña, el concejal de Fiestas señala que se están cerrando novedades aunque, evidentemente, se seguirá apostando por actividades familiares. Sí que ha avanzado en Onda Cero que, al suspenderse el lanzamiento de fuegos artificiales durante San Antolín en solidaridad con las poblaciones afectadas por los incendios, durante la programación navideña se prevé el lanzamiento de fuegos artificiales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer