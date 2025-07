Oscar Serna se convierte en nuevo alcalde de Melgar de Yuso tras salir adelante la moción de censura

Cambio en la alcaldía de Melgar de Yuso. El concejal de Ciudadanos, Oscar Serna, se convierte en nuevo alcalde de la localidad tras salir adelante la moción de censura contra el popular, Eduardo Tejido. La moción ha salido adelante con el voto favorable de los concejales impulsores de la iniciativa, es decir, los tres ediles de Ciudadanos y un concejal no adscrito y anterior concejal del PP. En contra han votado dos concejales del PP. La otra concejal popular no ha asistido. El hasta hace unos minutos alcalde de Melgar de Yuso, Eduardo Tejido, consideraba que esta moción no se ha presentado por los intereses del pueblo sino debido a que no se ha plegado a los intereses de los concejales que han promovido la moción.