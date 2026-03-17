Laura Mancebo, alumna del CETECE, premiada en el I Concurso Nacional a la Mejor Torrija de España

Laura Mancebo Díez, alumna del ciclo formativo de Grado Medio de Panadería, Repostería y Confitería del CETECE (Centro Tecnológico de Cereales) de Palencia, se ha alzado con el premio a la Mejor Torrija de Escuela de Cocina en el I Concurso Nacional de la Mejor Torrija de España.

El certamen se celebró ayer, 16 de marzo, en el edificio La Granja de Valladolid, organizado por Alimentos de Valladolid, de la Diputación de Valladolid. Este encuentro tenía como objetivo reunir talento, técnica, tradición y creatividad en torno a uno de los postres más icónicos de nuestra gastronomía: la torrija.

El certamen se estructuró en tres categorías principales: torrija tradicional, basada en el respeto absoluto por la receta clásica; torrija salada, concebida como aperitivo o entrante con propuestas innovadoras; y torrija innovadora, centrada en la creatividad mediante la incorporación de nuevas técnicas e ingredientes.

Desde su presentación, el concurso logró reunir a decenas de profesionales de toda España. Entre ellos destacó la representación palentina con la participación de dos alumnos del CETECE, Laura Mancebo y Jesús Valeriano Reguera.

Laura comenzó su camino en CETECE a través del Programa Mixto de Formación y Empleo 4.1 en 2024. Tras finalizar esta etapa, decidió continuar su formación en el centro cursando el Grado Medio de Panadería, Repostería y Confitería, consolidando así su vocación por el sector.

Desde el inicio, Laura ha destacado no solo por su compromiso y profesionalidad, sino también por su actitud dinámica, proactiva y su constante afán de superación, demostrando que este sector va mucho más allá de la calidad técnica: requiere pasión, creatividad y una sensibilidad especial por cada elaboración.

“Buscar la idea, la inspiración, luego llevarla a cabo, hacer un trabajo de investigación y de desarrollo, mejorar la fórmula, solucionar problemas hasta conseguir lo que tenía en la mente... Ese es el mejor premio, todo el aprendizaje que hay detrás” explicaba Laura.

Esa filosofía se materializó en la propuesta que presentó al certamen: una reinterpretación de la torrija tradicional, que mantiene sus sabores clásicos pero apuesta por un formato innovador. Su creación, sin gluten, combina un exterior crujiente con un interior de crema fluida. “Quería que fuese un bocado que, al romperse, llenase la boca con el sabor de una torrija recién hecha”, señala. “Es mi manera de reinterpretar un postre muy nuestro, respetando su esencia, pero aportando un enfoque sorprendente”.

La jornada se desarrolló entre las 9:00 y las 17:30 horas, permitiendo a los asistentes (tanto presenciales como en directo) disfrutar del proceso creativo y técnico de los participantes.

Finalmente, la entrega de premios tuvo lugar a las 19:00 horas. Laura Mancebo recibió por parte del presidente del CETECE, Javier Labarga Vaca, uno de los accésits especiales del concurso, en concreto el reconocimiento a la Mejor Torrija Elaborada por Alumnado de Escuelas de Cocina, una distinción que pone en valor el talento emergente y el futuro de la gastronomía. “La verdad es que no me esperaba ganar, el nivel era altísimo”, afirmó Laura.

“Estoy muy agradecida al CETECE por el acompañamiento, han hecho esto posible, y también a mis profesores Noelia Laguna y Jonathan Cavia, de quienes aprendo constantemente”, señaló Laura.

No se olvidó tampoco de su compañero en esta experiencia y en su trayectoria formativa en el CETECE, Jesús Valeriano, cuyo apoyo, como ella misma destacó, “ha sido fundamental”. Jesús participó en la categoría de torrija salada, donde demostró sus cualidades y capacidades gastronómicas, dejando patente su talento y proyección en el sector.

Este premio supone no solo un importante logro personal para la alumna, sino también un motivo de orgullo para Palencia, que ya puede presumir de contar con una de las mejores torrijas de España gracias al talento que se forma en el CETECE.