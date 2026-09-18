La Junta destinará cerca de 2 millones de euros a mejorar la seguridad y los accesos a Grijota y a su zona empresarial

La Junta de Castilla y León invertirá cerca de dos millones de euros en la mejora de la seguridad vial y la reordenación de los accesos de la carretera autonómica CL-613 a su paso por la localidad palentina de Grijota; una intervención que permitirá mejorar las conexiones con el núcleo urbano, las urbanizaciones próximas y la zona empresarial del municipio.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, han visitado la zona en la que se desarrollará esta actuación, licitada este mes de septiembre por un importe total de 1.993.285,90 euros, y con un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

La intervención se desarrolla en un tramo de casi tres kilómetros de la CL-613, entre los puntos kilométricos 0+640 y 2+720, en uno de los principales corredores de acceso a Grijota desde Palencia. Se trata de una carretera que soporta una intensidad media de aproximadamente 7.000 vehículos diarios y que concentra conexiones tanto con zonas residenciales como con instalaciones industriales y el propio casco urbano.

La actuación responde a la necesidad de mejorar una configuración viaria en la que actualmente determinados movimientos de entrada, salida y giro se realizan directamente desde la CL-613. Algunos de estos movimientos implican cruces prácticamente perpendiculares de la carretera y carecen de carriles de cambio de velocidad adecuados.

Esta situación cobra especial importancia en el acceso a la zona industrial de Grijota, debido a la circulación de vehículos pesados, así como en las conexiones con las urbanizaciones y el núcleo urbano. Así, la intervención permitirá mejorar la accesibilidad a la zona industrial de Grijota, que alberga actividades relativas a la fabricación de sistemas metálicos de almacenamiento y cuenta con una extensión aproximada de 100.000 metros cuadrados

Las obras habilitarán unos accesos más seguros y funcionales tanto para trabajadores como para transportistas y empresas, reforzando la conexión de la zona empresarial con Palencia y con el resto de la red autonómica de carreteras.

Seguridad, orden, funcionalidad e impulso al crecimiento

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial ha destacado que esta inversión permitirá “transformar los accesos a Grijota para hacerlos más seguros, ordenados y funcionales, reduciendo los puntos de conflicto en una carretera que utilizan cada día miles de conductores”.

“La intervención no se limita a mejorar la propia carretera, sino que facilitará los desplazamientos cotidianos de vecinos y trabajadores y dará una respuesta más adecuada a las necesidades de movilidad que genera el crecimiento residencial y empresarial de este entorno”.

Asimismo, el consejero de Economía y Hacienda ha destacado que el desarrollo de estos enlaces facilitará la actividad económica, el tráfico de mercancías y la instalación de nuevas empresas, lo que impulsará la creación de nuevos servicios y el crecimiento de Grijota, su conexión con la capital y con las principales vías de alta capacidad de la provincia.

Dos glorietas para ordenar los principales accesos

La solución diseñada por la Junta tiene como elemento principal la construcción de dos nuevas glorietas y una vía de servicio paralela a la CL-613, que permitirán concentrar los movimientos de entrada y salida en puntos acondicionados específicamente para ello y reducir los cruces directos sobre la carretera.

La primera glorieta estará situada en el entorno del punto kilométrico 0+935 y permitirá reorganizar los accesos a las urbanizaciones Puente Don Guarín y Dos Pasos, así como a la zona industrial de Grijota. A esta glorieta se sumará una nueva vía de servicio paralela a la carretera, destinada a canalizar los movimientos locales y evitar que una parte de los desplazamientos tenga que incorporarse directamente al tronco principal de la CL-613. En este ámbito se habilitará además una nueva parada de autobús, reforzando las posibilidades de movilidad y transporte público en la zona.

La segunda glorieta se situará en el entorno del punto kilométrico 2+720 y permitirá ordenar las conexiones entre la CL-613, el acceso al núcleo urbano de Grijota y la carretera vieja de Villada. Su diseño se adaptará al viario urbano próximo para hacer compatible la nueva infraestructura con las conexiones existentes.

Renovación del firme, alumbrado y servicios

La inversión de la Junta permitirá realizar también una renovación integral de los diferentes elementos del tramo afectado. El proyecto contempla la mejora del firme mediante nuevas capas de mezcla bituminosa y zahorras y el refuerzo del pavimento existente, así como una importante intervención sobre el drenaje de la carretera. Asimismo, se renovará cerca de un kilómetro de conducciones de abastecimiento y se repondrán las redes de gas y telecomunicaciones y los accesos a fincas y caminos afectados.

En materia de seguridad vial, se renovarán la señalización horizontal y vertical y las barreras de seguridad y se instalarán sistemas específicos de protección para motoristas. La intervención incluye además la mejora del alumbrado mediante columnas de iluminación LED y proyectores en las nuevas glorietas, junto con más de 800 metros de canalizaciones eléctricas.

Con esta actuación, la Junta busca dar una respuesta conjunta a las necesidades de seguridad vial, movilidad y desarrollo económico de un entorno que mantiene una estrecha relación funcional con la capital palentina, mejorando las condiciones de circulación para residentes, trabajadores, empresas y transportistas.