Izquierda Unida-Podemos condena las agresiones de odio ocurridas en Palencia afirmando que “el odio es peligroso y el odio mata”

El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Palencia ha querido sumarse a la condena de las dos agresiones de odio ocurridas en la ciudad en los días anteriores. Desde la organización política apuntan que lo ocurrido ha sido “extremadamente grave” y han querido reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos de todas aquellas personas que forman parte de algún colectivo vulnerable.

El concejal y portavoz del grupo político mencionado, Rodrigo San Martín, sostiene que: “Lo ocurrido en nuestra ciudad estos días no tiene cabida en una sociedad democrática y libre para todas las personas como es la nuestra. Desde hace un tiempo estamos viviendo una escala de violencia legitimada por los continuos discursos de odio que se lanzan indiscriminadamente y a todas horas tanto por la televisión como por redes sociales y que son promovidos por los sectores reaccionarios de la ultraderecha. El odio es peligroso y el odio mata. Desde Izquierda Unida-Podemos no vamos a permitir que todas las conquistas sociales y los derechos conseguidos tras mucho esfuerzo se pierdan por mucho que algunos se empeñen en lograrlo. No vamos a dar ni un paso atrás”.

Por otro lado, desde Izquierda Unida-Podemos han querido hacer un llamamiento a las instituciones palentinas para que se sumen con contundencia a la condena de los hechos tan desagradables ocurridos en la ciudad: “esperamos, desde Izquierda Unida-Podemos, que tras haberse hecho públicas las agresiones de odio ocurridas en Palencia, el Ayuntamiento se solidarice, de forma institucional, con las víctimas y condene las brutales agresiones promovidas por el odio que han ocurrido. Además, queremos destacar, más allá de lo simbólico, la importancia de destinar recursos y financiación a políticas públicas que tengan como objetivo prevenir este tipo de agresiones, proteger a las personas que forman parte de colectivos vulnerables, así como la importancia de lanzar campañas de educación a la sociedad que promuevan el respeto, la diversidad y la igualdad. Desde Izquierda Unida-Podemos queremos trasladar nuestro apoyo a las víctimas de estas agresiones promovidas por el odio y esperamos que el peso de la Ley caiga cuanto antes sobre los agresores”.