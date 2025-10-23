Investigados tras una riña familiar en Barruelo de Santullán

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos varones, de 35 y 42 años respectivamente, ambos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de lesiones graves, amenazas y daños a un vehículo policial. Todo comenzó tras una disputa familiar entre dos hermanos, cuando uno de ellos agredió al otro, propinándole un golpe en los dientes. En ese momento, el agredido comenzó a amenazar y a golpear a su hermano, llegando a romperle la camiseta. Al lugar acudió una patrulla de la Guardia Civil que, tras mediar entre las partes, el vehículo en el que se trasladaban recibió el impacto de un objeto que fue lanzado por uno de los hermanos. Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación de los dos hermanos, como autores de los delitos anteriormente citados.