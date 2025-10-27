Sucesos

Investigados dos menores en Villarrodrigo de la Vega por provocar un accidente al arrojar piedras a una carretera

Un vehículo sufrió daños materiales de consideración.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Investigados dos menores en Villarrodrigo de la Vega por provocar un accidente al arrojar piedras a una carretera | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos menores de edad por lanzar varias piedras a una carretera cercana a Villarrodrigo de la Vega y ocasionar daños de consideración a un vehículo que circulaba por esa vía. Estos hechos, que se produjeron hace escasos días, provocaron un accidente a un vehículo que circulaba correctamente y que no pudo evitar colisionar con esos obstáculos presentes en la carretera, rompiendo el cárter y derramando gran cantidad de aceite en la vía. Una patrulla de Tráfico acudió al lugar, auxiliando al ocupante, señalizando el lugar del accidente y retirando las piedras para evitar posibles nuevos accidentes. Desde la Guardia Civil de Palencia queremos recordar que este tipo de hechos, así como modificar la señalización o verter líquidos peligrosos pueden suponer un delito contra la seguridad vial al generar un grave riesgo para la circulación.

