Investigado por cultivar marihuana en Olmos de Ojeda

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 53 años y nacionalidad española, como supuesto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, al cultivar plantas de marihuana en Olmos de Ojeda. La investigación se inició la semana pasada, gracias a un aviso al teléfono de emergencias 062 de la Guardia Civil en el que se alertaba de la presencia de vehículos sospechosos en las proximidades de la citada localidad.

Seguidamente, una patrulla se desplazó hasta la localidad, pudiendo comprobar como esos vehículos emprendían la huida al percatarse de la presencia policial. Los agentes inspeccionaron los alrededores de la zona en la que se habían concentrado tantos vehículos, apreciando un fuerte olor a marihuana proveniente de una vivienda cercana, sospechando que podría tratarse de una plantación indoor. Durante el registro efectuado, los agentes encargados de la investigación localizaron un total de 32 plantas de marihuana de gran tamaño, además de una pequeña cantidad de sustancia blanquecina, posiblemente cocaína. Con la investigación de esta persona, a quien le constan antecedentes de por hechos similares, la Guardia Civil logra desactivar un punto de cultivo de sustancias estupefacientes en la comarca de Boedo-Ojeda.