El Informe Técnico del Soterramiento es una "auténtica burla a la inteligencia de los palentinos"

La Asociación en Defensa del Soterramiento ha enviado un comunicado en el que es muy crítica con el Informe Técnico del Soterramiento que ADIF entregó a la alcaldesa de Palencia. Aquí les reproducimos íntegramente el documento:

Esta es la portada del documento con el título “Informe Técnico Soterramiento Ferroviario en Palencia” que el presidente de ADIF entregó en mano a la Alcaldesa de Palencia en una reunión mantenida en Madrid el pasado 7 de abril de 2025. Un documento, con fecha diciembre de 2024, que consta de 60 páginas, entregadas en cuadernillo en espiral en formato papel, en cuya portada y todas sus páginas interiores consta una marca de agua con error gramatical: “Docuento interno”. Parece que el error no es que falte la letra “M”, sino que falta añadir “TO”: “Todo cuento interno”. El documento que no está firmado por ningún técnico ni ninguna otra persona y no ha sido presentado ante el Ayuntamiento de Palencia a través del registro oficial, como corresponde por Ley. En él tan solo figura el logo de ADIF Alta Velocidad que ha podido ser colocado por cualquier persona, por lo que este documento carece de validez oficial y técnica alguna. ¿Por qué nadie de ADIF se atreve a firmarlo…? Nótese que cualquier proyecto debe ir siempre con tres firmas: “realizado por”, “revisado por” y “aprobado por”. Además, debido a ese formato y con unas imágenes tan pequeñas y con tan baja calidad resolutiva, resulta imposible que puedan ser comprendidas con detalle por cualquier persona.

Todo el documento carece del más mínimo rigor técnico y únicamente busca desinformar a la sociedad palentina. Carece de total objetividad, centrándose en exaltar los inconvenientes de las obras y sin existir en él mención alguna a los beneficios que obtendría la ciudad tras su ejecución, justo todo lo contrario a lo que en su día recogía el Estudio Informativo para la Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Palencia, en el que, mediante una puntuación objetiva de decenas de variables, ganaba al obtener la máxima calificación la opción del soterramiento (frente al desvío o el tratamiento de bordes). El documento parte de que el soterramiento se haría en un futuro en el que la Línea de Alta Velocidad a Cantabria ya esté en funcionamiento y pretende volver al engaño que ya pretendió hacer Adif cuando, tras otra reunión con el Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento, dijo que el viaducto de los Tres Pasos (el salto de carnero) era compatible con el soterramiento aprobado en 2010, porque “tan solo recortaba el soterramiento en 200 metros” al soterrarse todas las vías menos una, afirmación más que esperpéntica, puesto que no soterrar una vía equivale a no eliminar la barrera del ferrocarril, que es de lo que se trata. Todo lo expuesto en este documento apócrifo vulnera lo establecido en el Estudio Informativo de 2010, que está vigente y es de obligado cumplimiento y que emana directamente de la Ley del Sector Ferroviario.

Además, no hace mención alguna al Proyecto Básico de Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Palencia, redactado en 2012 por la prestigiosa Ingeniería Torroja (perteneciente al Instituto Torroja, del CSIC) y el grupo GPO Ingeniería, con un coste de 1,5 millones de euros, donde se aportaban mejoras muy importantes en el acceso norte, reduciendo todo el presupuesto en un 10%: en lugar de construirse el viaducto (salto de carnero) que se está ejecutando en la actualidad, en contra de los Estudios Informativos aprobados de 2010 y de 2018, y de sus correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental, proponía una mejora, reduciendo el salto de carnero a tan solo una pérgola 150 metros de longitud, pasando sólo por encima de la vía convencional de Santander y a muy inferior altura que el actual y, además, sin ocupar terrenos del barrio de San Antonio. El redactor o redactores de este documento (¿serán los becarios de Adif?) han sido tan bárbaros que afirman sin rubor que es necesario derribar la pasarela de Villalobón para ejecutar este soterramiento, obviando que dicha pasarela se encuentra comprendida dentro de la declaración de la ciudad de Palencia como Bien de Interés Cultural con Categoría de Conjunto Histórico.

Este detalle demuestra el nivel de trabajo y exigencia interno que tiene Adif… También proponen extender el soterramiento 1 km adicional hacia el polígono (obviando que eso constituye otro Estudio Informativo que no existe y que nadie ha pedido), pasando de 2.740 m a 3.750 m, algo que advierten que puede conllevar tener que demoler la subestación eléctrica que hace muy poco tiempo construyó Adif en las proximidades de la calle Andalucía. Tiene sorna que, en tiempos de la alcaldía de Alfonso Polanco, ADIF le propusiera un soterramiento corto y ahora se añada 1 km más… Todo lo que figura en el documento está expresamente diseñado para ser anónimo y antisoterramiento, aumentar el coste lo máximo posible y vulnerar los Estudios Informativos aprobados, constituyendo una auténtica burla a la inteligencia de los palentinos. Dicho documento ha sido redactado supuestamente con dinero público por el propio ADIF, lo cual supone un total despilfarro en pagar el sueldo de aquellos que redactan, a sabiendas de ello, documentos contrarios a lo legalmente aprobado, y por lo que, previsiblemente, esconden sus nombres. Hay que hacer mención a que el coste total máximo que ahora anuncia ADIF para el soterramiento de Palencia asciende a 910 millones de euros, cuando el presupuesto en 2010 era de 292 millones (para 9,5 km de actuación) y actualizado en 2022 por el propio ADIF ascendía a 343 millones, a los que descontando las obras ya adjudicadas directamente por Adif y en ejecución actualmente, es decir, el salto de carnero de la zona norte (26 millones) y la rectificación del acceso sur (74 millones), se quedaría en 243 millones, y descontando las obras que no son del propio túnel y de acuerdo al proyecto básico de 2012, se puede afirmar, con muy poco margen de error, que el coste del soterramiento (túnel) estaría en torno a 210 millones de euros, en línea con el coste por km del resto de soterramientos que está ejecutando actualmente ADIF por toda España. Respecto al plazo de ejecución de las obras, ADIF indica ahora que estaría entre 11 y 15 años. Ya puestos, ¿por qué no 21 años, que es lo que se tardó en construir El Escorial en 1563…? Nótese que el proyecto básico de 2012 indicaba un cronograma de ejecución en 36 meses, también en línea con otros soterramientos actuales.

Ante todo esto, la clase política palentina al unísono debe dar una respuesta contundente a ADIF, rechazando este proyecto y exigiendo sin ambages el cumplimiento de lo legalmente aprobado en el Estudio Informativo de 2010 y ratificado en el Estudio Informativo de 2018, además de exigir que se conozca quiénes han sido las personas y cargos involucrados en la redacción de este documento. El propio Ayuntamiento de Palencia debería hacer público el Proyecto Básico de Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Palencia de 2012 y explicarlo con detalle a la población palentina. También la propia Alcaldesa es la que debe reivindicar de forma contundente el derecho adquirido de Palencia a tener el soterramiento aprobado.

No se puede estar años y años (también los anteriores alcaldes) diciendo que es muy difícil conseguir el soterramiento, mientras otras ciudades, que ni siquiera tenían Estudio Informativo, ya tienen ahora mismo sus soterramientos a punto de finalizarse o en plena ejecución. No se puede perder más tiempo, no se puede seguir paralizados mientras otros nos adelantan por la izquierda y por la derecha, ni mucho menos se puede seguir tolerando más burdos engaños dirigidos desde ADIF hacia todos los palentinos, como es el caso del último conocido con el que se pretende partir la ciudad en dos con un muro de pantallas acústicas de casi 3 km de longitud y de hasta 7,7 metros de altura en base a un proyecto que dice hacerse para cumplir con lo establecido en la ley contra el ruido, eludiendo que el Ministerio de Fomento ya estudió el impacto del ruido para la aprobación del Estudio Informativo de 2010, obteniendo el soterramiento la mejor puntuación en este asunto. Por eso técnicamente se decidió el soterramiento, no fue un capricho, fue una decisión fundamentada y que ahora intentan volver incumplir, vulnerando de nuevo lo estipulado en el Estudio Informativo para la Integración del Ferrocarril en 2010, en un nuevo intento de no soterrar las vías, sino perpetuar su trazado en superficie para siempre.