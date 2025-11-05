Herido un ciclista que colisionó por alcance contra un camión

La Policía Local de Palencia intervino este martes en un accidente vial registrado en la avenida Castilla, en el que un ciclista colisionó por alcance contra un camión ligero. El siniestro causó heridas de gravedad en el ciclista de 46 años, que tuvo que ser trasladado al Hospital Río Carrión en ambulancia.

Al parecer, un despiste del ciclista pudo ser la causa del accidente, ya que el camión se detuvo en el carril de circulación porque un vehículo salía de un estacionamiento en batería y la bicicleta, que circulaba detrás, lo detectó demasiado tarde.

La Unidad de Atestados de Policía Local se trasladó hasta el lugar del accidente y auxilió al ciclista, al tiempo que solicitaba asistencia sanitaria para el herido. Minutos más tarde, el conductor del camión fue sometido a la prueba de alcoholemia, registrando un resultado de 0,0 mg/l de aire expirado.

Por su parte, el ciclista no se encontraba en condiciones de realizar la prueba, pero no presentaba ningún indicio de estar bajo la influencia de bebida alcohólicas.