La Guardia Civil establece un dispositivo de búsqueda de un vecino de San Cebrián de Campos

La desaparición tenía lugar el domingo.

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 22:00 horas de ayer domingo 19 de octubre, de la desaparición de un vecino de 72 años en San Cebrián de Campos. Desde ese momento, la Guardia Civil estableció, lideró y coordinó un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana.

En torno a las 06:30, se han incorporado al dispositivo de búsqueda nuevas unidades como la USECIC, la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y el Equipo Pegaso, que gracias a sus drones podrán inspeccionar las zonas más inaccesibles.

