El Grupo Popular visita la zona centro de la mano de los vecinos de La Puebla para tomar nota de sus reivindicaciones

El Grupo Municipal Popular visitó ayer el centro de Palencia de la mano de la Asociación de Vecinos de La Puebla para escuchar las reivindicaciones de los residentes de la zona.

El colectivo vecinal, según trasladaron miembros de su directiva a los concejales populares, sugiere una mejor escucha por parte del Ayuntamiento de la capital. En este sentido, solicitan una mayor cooperación con la administración local en aras de mejorar el equilibrio entre la dinamización de la ciudad y el descanso de los vecinos. Igualmente, y así lo han expresado en ocasiones anteriores, los residentes requieren un mayor control en el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Otra de sus grandes reivindicaciones se focaliza en la seguridad de la zona, sobre todo en los alrededores de la calle Rizarzuela durante los fines de semana. Al respecto, el colectivo vecinal apoya la recuperación de la figura del Policía de Barrio, tal y como trasladó su directiva al Grupo Popular.

Desde la Asociación de La Puebla demandan también otras actuaciones puntuales como el mantenimiento de las zonas verdes en el Parque del Salón, así como la mejora de la iluminación en la parte trasera del instituto Jorge Manrique.

Otra de las peticiones del colectivo, compartida a su vez por los populares, pasa por la dotación de un local permanente para que puedan reunirse. La puesta en marcha de este espacio permitiría a los residentes de La Puebla tener un lugar de encuentro en el que poner en común sus demandas y reivindicaciones, organizar sus actividades propias y fomentar la cooperación y el diálogo vecinal.

Bajo la pretensión de mejorar la seguridad vial, los residentes de la zona centro de la ciudad solicitan también una adaptación del paso de cebra ubicado en la calle La Puebla junto al cruce con la calle Rizarzuela, ya que dicha intersección provoca problemas de visibilidad entre los conductores.

Para poder expresar estas reivindicaciones de forma directa al equipo de Gobierno y mejorar así el diálogo entre el barrio y el Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos reclama estar presente en las comisiones informativas, teniendo así un espacio en común con la administración local para que sus demandas sean escuchadas.

Por su parte, el Grupo Popular agradece el compromiso de la directiva del barrio de La Puebla, una asociación que, recuerdan, es de reciente creación, un hecho reseñable teniendo en cuenta las dificultades que atraviesan algunos colectivos vecinales de la ciudad. Los populares, tras tomar nota de las demandas de la zona, trasladarán sus peticiones al equipo de Gobierno.

El portavoz popular en el Consistorio, Víctor Torres, aseguró que exigirá a los concejales socialistas que “reciban y traten a los representantes vecinales como se merecen”.

Cabe recordar que, durante todo el mandato, el Grupo Popular ha recorrido los diferentes barrios de la capital junto con sus respectivas asociaciones vecinales con la pretensión de recoger sus peticiones y ponerlas en conocimiento del equipo de Gobierno.