Detenido en Palencia por tenencia ilícita de armas, depósito de munición y tráfico de armas

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación Palalba, ha detenido a un hombre de 46 años y nacionalidad española como supuesto autor de tres delitos, uno de tenencia ilícita de armas, otro de depósito de munición y un último de tráfico de armas. Los hechos tuvieron lugar durante la mañana de ayer lunes 19 de enero, cuando se efectuó una entrada y registro en el domicilio del detenido, donde se localizaron cinco armas de fuego (dos escopetas, dos rifles y una avancarga), cinco armas de aire comprimido (dos carabinas y tres pistolas de airsoft), seis armas prohibidas (dos rompecabezas, una llave pugilato, dos bayonetas y un bastón estoque) y 442 cartuchos de hasta 16 calibres diferentes, incluyendo algunos de guerra. Tras incautar las diferentes armas y munición, se procedió a la detención de esta persona por los citados delitos.