Sucesos

Detenido en Palencia por tenencia ilícita de armas, depósito de munición y tráfico de armas

Se incautaron cinco armas de fuego y seis armas prohibidas.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Detenido en Palencia por tenencia ilícita de armas, depósito de munición y tráfico de armas | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación Palalba, ha detenido a un hombre de 46 años y nacionalidad española como supuesto autor de tres delitos, uno de tenencia ilícita de armas, otro de depósito de munición y un último de tráfico de armas. Los hechos tuvieron lugar durante la mañana de ayer lunes 19 de enero, cuando se efectuó una entrada y registro en el domicilio del detenido, donde se localizaron cinco armas de fuego (dos escopetas, dos rifles y una avancarga), cinco armas de aire comprimido (dos carabinas y tres pistolas de airsoft), seis armas prohibidas (dos rompecabezas, una llave pugilato, dos bayonetas y un bastón estoque) y 442 cartuchos de hasta 16 calibres diferentes, incluyendo algunos de guerra. Tras incautar las diferentes armas y munición, se procedió a la detención de esta persona por los citados delitos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer