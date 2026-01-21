La Policía Nacional identifica a una mujer como autora del hurto de joyas en el domicilio de una vecina de Palencia de avanzada edad

El pasado 12 de octubre del 2025, una persona de avanzada edad, vecina de la capital, fue abordada por una joven en la vía pública, simulando ser novia de su nieto y así ganarse la confianza de la victima para comprobar si llevaba joyas encima, una vez la autora pudo comprobar que no llevaba joyas de gran valor, la convenció para que ésta la llevase a su casa y así la enseñase todas las joyas que tenía en el domicilio.

Una vez en el domicilio, la víctima, confiada, le enseñó todas las joyas que tenía, algunas de ellas de gran valor. La autora solicitó un vaso de agua a la víctima para que se ausentara de la habitación y así aprovechar para guardarse las más valiosas. Posteriormente, y con la excusa de que la estaban esperando sus familiares, marcharse del piso con celeridad.

La victima no se da cuenta del hurto hasta que horas después, va a salir de casa y al ponerse alguna joya, comprueba que no las tiene. Ese mismo día, acompañada de sus hijas, se personan en Comisaría para informar los hechos y formular la correspondiente denuncia.

La Policía Nacional proceden a buscar indicios que puedan llegar a la identificación de la autora, cosa que se consigue tras varias gestiones y una vez reconocida por la víctima, se la identifica.

La autora es una ciudadana originaria de la Europa del Este, que actualmente está en búsqueda y captura por múltiples delitos de similares características. Los hechos se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial que ha emitido una nueva reclamación judicial imputándole los hechos delictivos descritos.

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos de Palencia que deben extremar las medidas de seguridad para evitar ser victimas de este tipo de delitos, desconfiando de las personas que no conocen o realizando una llamada a la Policia si algo les resulta sospechoso.