Ganemos Palencia pide que se aclare el sistema de acceso a las piscinas municipales

En un comunicado, Ganemos afirma que abrir las piscinas es posible a partir de la Fase 2 y el Ayuntamiento de Palencia prevé que sea a partir del 1 de julio con la recomendación del 30% del aforo y con cita previa. Aseguran que aún no está claro en qué horario orientativo se podrán usar ni en qué franjas horarias para niños y mayores o si podrá acudir toda la unidad familiar, pues aún no hay recomendaciones claras. Asimismo, no se ha difundido a través de qué medios se podrá solicitar la cita previa ya anunciada para las piscinas cubiertas.

Ganemos Palencia solicita que se planifique la venta de entradas vía telemática y telefónica con personal municipal, evitando largas colas para comprar la entrada y que se aclare en qué términos se gestionará el acceso a las piscinas municipales.

Se desconoce en qué franjas horarias se podrá acceder a los recintos, qué tramos de edad podrán hacerlo en función de las horas del día o si se restringirán ciertas zonas verdes de los recintos, de forma que se cumplan las medidas de distancia. Todas estas cuestiones están por aclarar. Ganemos considera que el equipo de gobierno tiene que garantizar que los miembros de una misma unidad familiar puedan realizar la compra de la entrada y asistir a la piscina conjuntamente, puesto que pueden realizar paseos y comparten residencia.

Solicitud al Patronato

Ganemos Palencia solicitará en la próxima Junta del Patronato Municipal de Deportes que los servicios de de limpieza, seguridad y socorrismo sean de gestión directa. Los servicios de limpieza, seguridad y socorrismo de las piscinas de El Sotillo, el Monte y San Telmo quedaron desiertos en la última convocatoria y se aprobó volver a sacar pliegos de licitación. Es por ello que proponen que se contrate personal municipal para realizar esta función, al haber quedado desierta la puja y para poder prestar mejor el servicio de piscinas.Señalan que hay que recordar que hace un año y medio el Ayuntamiento acordó la integración del Patronato Municipal de Deportes en el Ayuntamiento y es uno de los puntos del pacto de Gobierno: “Proseguiremos con la integración del Patronato Municipal de Deportes como un servicio más del Ayuntamiento”, medida que aún no se ha llevado a término.