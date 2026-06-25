Galletas Gullón recibe el Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC por su estrategia de transformación digital industrial

Galletas Gullón, la galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, ha sido reconocida con el Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC por su estrategia de transformación digital industrial, una iniciativa que ha convertido la digitalización en una palanca estructural de su modelo de negocio. Estos galardones se enmarcan en los Premios Innovadores que concede cada año El Mundo Castilla y León.

La gala de entrega tuvo lugar en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde se han reconocido algunos de los proyectos empresariales, tecnológicos y científicos más destacados de la Comunidad.

En los últimos años, Gullón ha desarrollado un ecosistema digital integral que conecta planta, datos, personas y toma de decisiones, permitiendo evolucionar desde modelos operativos tradicionales hacia un entorno industrial altamente automatizado, trazable y orientado al análisis de datos. Esta transformación responde a algunos de los principales retos que afronta actualmente el sector agroalimentario, como la presión sobre los costes energéticos y operativos, las crecientes exigencias regulatorias en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad o la necesidad de atraer y retener talento técnico especializado.

Para David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón, "este reconocimiento supone una enorme satisfacción para todos los profesionales que forman parte de la compañía. Detrás de este proyecto hay años de trabajo, inversión y compromiso con una visión a largo plazo que entiende la innovación como una herramienta para seguir creciendo de forma sostenible y competitiva".

Innovación y tecnología para una industria más eficiente

La estrategia de transformación digital de Gullón ha permitido obtener mejoras en eficiencia productiva, estabilidad de procesos, reducción de mermas y optimización de consumos energéticos. Asimismo, ha contribuido a reducir un 17% las emisiones de CO2 durante los últimos tres años y a reforzar la capacidad de la empresa para competir en mercados cada vez más exigentes manteniendo los máximos estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Entre las iniciativas desarrolladas destacan la automatización de procesos industriales, la implantación de sistemas de análisis de datos en tiempo real, herramientas de mantenimiento predictivo o soluciones orientadas a mejorar la trazabilidad y la eficiencia energética.

Con más de 130 años de historia, Galletas Gullón se mantiene como la única empresa galletera familiar centenaria del sector en España y uno de los principales motores económicos de Castilla y León. La compañía genera más de 2.300 empleos directos y mantiene un firme compromiso con el desarrollo industrial de Aguilar de Campoo y la Montaña Palentina, contribuyendo a la creación de empleo de calidad y a la fijación de población en el medio rural.

Este reconocimiento de los Premios Innovadores pone en valor la apuesta de Gullón por la innovación aplicada a la industria y reconoce un modelo de crecimiento que combina competitividad, sostenibilidad y desarrollo territorial. Además, refleja la capacidad de Castilla y León para impulsar proyectos industriales y tecnológicos de referencia desde entornos rurales, contribuyendo a fortalecer el tejido empresarial, generar oportunidades y proyectar la capacidad innovadora de la región.