Fumantwo homenajea a la mujer como “símbolo de sensibilidad y mirada creativa” en el cartel anunciador de la 35 MCIP

La Muestra de Cine Internacional de Palencia ya tiene el cartel de su trigésima quinta edición, que tendrá lugar entre los días 27 de febrero y 7 de marzo de 2026. Su autor es el diseñador palentino Fumantwo, quién recurre a su característico lenguaje gráfico -líneas negras definidas, colores planos y fondos de textura orgánica- para rendir homenaje “a la figura femenina como símbolo de sensibilidad y mirada creativa”. “La mujer, en actitud contemplativa, evoca la pausa del espectador ante la pantalla, invitando a la reflexión y al disfrute estético”, añade. Su estilo, cercano al cómic y al arte pop, conecta el universo cinematográfico con la cultura urbana y contemporánea, reafirmando la identidad visual del artista.

Fumantwo

Fumantwo (Aguilar de Campoo, 1978) es un artista palentino formado en la Escuela de Artes de Palencia. Su trabajo abarca la pintura, la ilustración digital, las vidrieras y el muralismo, con una estética inconfundible que combina contornos negros, colores planos y soportes reciclados. Inspirado por referentes como Gustav Klimt, Andy Warhol y Okuda San Miguel, su obra se centra en el retrato femenino desde una mirada contemporánea y social.

Ha desarrollado su carrera entre España e Italia, con exposiciones en ciudades como Bolzano, Roma, Mánchester y Madrid, y ha trabajado para instituciones como la Fundación Las Edades del Hombre o el Aguilar Film Festival. Desde 2022 dirige el espacio cultural Elescaparate en Palencia, donde impulsa proyectos artísticos y talleres creativos.

En esta ocasión, Fumantwo firma el cartel de la 35ª Muestra de Cine Internacional de Palencia, aportando su particular lenguaje visual al universo cinematográfico de la ciudad.