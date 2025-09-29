Fidel González Varas elegido como nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Villamuriel de Cerrato

La asamblea local del PSOE de Villamuriel de Cerrato ha elegido a Fidel González Varas como nuevo secretario general de la Agrupación. La candidatura contó con el respaldo unánime de los más de cuarenta militantes asistentes a la reunión que aupó a Varas en el cargo, después de haber ocupado la responsabilidad de secretario de Organización durante los últimos cuatro años.

“Con el inicio de esta nueva etapa, buscamos fortalecer la presencia y cercanía del proyecto socialista con los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, y además, hacerlo con un equipo muy renovado y comprometido”, destacó el nuevo dirigente durante la asamblea.

El equipo que le acompaña en esta nueva Comisión Ejecutiva está formado por hombres y mujeres representativos de los diversos núcleos de población de la localidad, José Luis Castro (“Los Olmillos”) que asumirá la secretaría de Organización; Conchi López (Calabazanos) en el área de Política Municipal; Omar Acuña (Ciudad Jardín) en el ámbito de Comunicación y Meredith Ramírez (Calabazanos) como responsable de Igualdad. Además, completan el nuevo equipo Mónica Brave (Casco Viejo) como representante del Grupo Municipal; Javier Navarro (“Los Olmillos”) de Juventudes Socialistas; Paco Peña (Casco Viejo) y Roberto Méndez (Ciudad Jardín) en funciones de Administración y Tesorería. La nueva Ejecutiva reemplaza a la liderada por Amador Aparicio, a quien la Agrupación agradeció su compromiso y trabajo durante todo este tiempo.

La asamblea contó con la asistencia de la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés y otros cargos socialistas de la provincia, a los que se agradeció su visita y apoyo en este día tan especial para la agrupación.