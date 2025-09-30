FAVPA convoca a la sociedad palentina para adoptar medidas contra las actuaciones de ADIF

Comienzan los primeros pasos para que Palencia de un paso al frente ante las últimas acciones de ADIF. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia ha decidido convocar a la sociedad palentina a una mesa informativa el próximo 16 de octubre.

A la espera de determinar el lugar, a este encuentro se va a convocar a colectivos, asociaciones y partidos políticos para dar a conocer la oposición a la instalación de pantallas acústicas o mostrar el firme compromiso con el soterramiento. Así lo confirmaba a Onda Cero,Cristina Martín, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antonio. Durante la mesa informativa se planteará la posibilidad de realizar acciones como recogidas de firmas o manifestaciones.