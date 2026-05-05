La exposición fotográfica ‘Cuerpos que dan vida’ de Aurora Vilariño llega al Lecrác hasta el 31 de mayo

El Centro Cultural Lecrác acoge hasta el próximo 31 de mayo la exposición fotográfica ‘Cuerpos que dan vida’, un proyecto de la fotógrafa Aurora Vilariño que invita a detener la mirada sobre una realidad profundamente cotidiana y, sin embargo, muchas veces silenciada: la transformación física, emocional e identitaria que atraviesan las mujeres después de la maternidad.

Bajo el subtítulo ‘El cuerpo que también nace’, la muestra propone una reflexión íntima sobre los cuerpos tras el parto, alejándose de los estereotipos estéticos y de los cánones impuestos por una sociedad que exige rapidez, perfección y recuperación inmediata, incluso cuando el cuerpo acaba de atravesar una de las transformaciones más intensas de la vida.

Cuando nace un hijo o una hija, también nace una madre. Y ese nacimiento no es únicamente simbólico: es físico, hormonal, emocional y profundo. El cuerpo cambia, se expande, se adapta y se reorganiza. La identidad también. Frente a ello, muchas mujeres se encuentran ante el espejo sin reconocerse, atravesadas por la presión de volver a ser quienes eran antes.

‘Cuerpos que dan vida’ nace precisamente desde esa experiencia real y compartida. A través de imágenes honestas y cuidadas, la exposición muestra cuerpos diversos, verdaderos, alejados de la idealización estética, y propone una mirada más amable, consciente y respetuosa hacia los cuerpos que sostienen la vida.

Durante el recorrido, las fotografías dialogan con pequeños textos que acompañan al visitante y ponen palabras a pensamientos interiorizados por muchas mujeres: la presión por recuperar la figura, la exigencia de cumplir con un ideal imposible o la falsa idea de que primero hay que cuidarse para poder quererse.

La exposición reivindica justamente lo contrario: No te cuidas para poder quererte. Te quieres, y por eso te cuidas. Invertir esa mirada es esencial para dejar de habitar el cuerpo desde el juicio y comenzar a hacerlo desde el respeto. El recorrido finaliza con un espejo de cuerpo entero acompañado del mensaje “Mírate con dulzura”, una invitación directa a trasladar la reflexión al propio cuerpo y cerrar la experiencia de forma íntima y personal.

La exposición está firmada por Aurora Vilariño, fotógrafa especializada en fotografía emocional, documental y social, con una mirada centrada en los vínculos, la maternidad y las historias que habitan lo cotidiano. Su trabajo transita entre la sensibilidad artística y el compromiso con la memoria, abordando temas como la identidad femenina, la transformación personal y la memoria rural como patrimonio vivo.

A través de distintos proyectos fotográficos y culturales, ha trabajado en la recuperación de la memoria de los pueblos, las tradiciones y las voces que sostienen la vida cotidiana, entendiendo la fotografía no solo como una herramienta estética, sino también como una forma de preservar, visibilizar y generar reflexión social.

‘Cuerpos que dan vida’ nace desde su propia experiencia como madre y desde la necesidad de dar espacio a una realidad compartida por muchas mujeres, pero pocas veces mostrada desde la honestidad, lejos de los filtros estéticos y de las exigencias impuestas sobre el cuerpo femenino. Una exposición necesaria que abre conversación, conciencia y espacio para una pregunta sencilla pero poderosa: ¿Desde dónde estamos mirando nuestros cuerpos?