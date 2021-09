Una ex estudiante del Campus de la UVa de Palencia, Laura Romás Rivas, galardona en Dinamarca como uno de los tres mayores talentos femeninos emergentes

La palentina Laura Román Rivas ha sido galardonada con el premio L’Oreal-Unesco como uno de los tres mayores talentos femeninos emergentes en el mundo científico en Dinamarca. La entrega de este galardón se celebró el pasado jueves 23 de septiembre en la Real Academia danesa de Ciencias.

Estos premios representan uno de los mayores reconocimientos a nivel mundial a las mujeres científicas, y surgen de la preocupación por parte de estos organismos por el menor número de mujeres en puestos científicos relevantes en el mundo, en las áreas de ciencia y tecnología

Laura Román es natural de Cevico de la Torre y ha desarrollado sus estudios universitarios en el Campus palentino, y en concreto en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, centro con el que mantiene colaboraciones al pertenecer al grupo de investigación Inograin, dedicado al estudio de los cereales, otros granos y productos derivados de estos.

Laura estudió Ingeniería Técnica en Industrias Agrarias y Alimentarias, para posteriormente especializarse a través del Máster de Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos. Finalmente, Laura realizó estudios de doctorado, defendiendo su tesis doctoral en 2018, y recibió el reconocimiento nacional como una de las tres mejores estudiantes en Ingenierías Agrarias, además del premio extraordinario de doctorado en el Área de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Valladolid.

Tras sus estudios doctorales, donde realizó una estancia en el Whistler Center de la Universidad de Purdue (Estados Unidos), recibió una oferta postdoctoral en la Universidad de Guelph, en Canadá, donde siguió trabajando en temas relacionados con el efecto de la estructura molecular de los hidratos de carbono en su funcionalidad y digestibilidad. A finales de 2020, tras recibir un proyecto postdoctoral de la fundación Novo Nordisk, Laura se incorpora a la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, en concreto al Departamento de Alimentos (uno de los 25 mejores del mundo en su área). La Fundación Novo Nordisk, una de las más prestigiosas de los países nórdicos, le otorga uno de sus premios, que incluye los fondos necesarios para liderar su propio proyecto investigador, centrado en el estudio de la funcionalidad de nuevas proteínas vegetales, y en cómo estas interactúan con los almidones en los procesos de elaboración de alimentos. Los resultados de estos trabajos deben ayudarnos a elaborar productos alimentarios de origen vegetal más sanos y de mayor calidad tecnológica.

El lema del programa L"Oréal-UNESCO, For Women in Science es "El mundo necesita ciencia. La ciencia necesita mujeres". Según el informe de la UNESCO de 2021, solo el 33,3% del panorama mundial de la investigación está formado por mujeres. Este porcentaje desciende al 11% si hablamos de los puestos de investigación de alto nivel. Y no más del 3% de todos los Premios Nobel otorgados en el campo de las ciencias naturales han ido a parar a mujeres a lo largo del tiempo. La empresa L’Oreal, junto con la UNESCO, buscan a las mejores científicas jóvenes en cada país, para apoyar sus investigaciones y para que sirvan como referentes a las futuras generaciones.