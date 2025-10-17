Este domingo, el Circuito de BTT Diputación de Palencia pone su broche final a la edición de 2025 en Paredes de Nava

Llega el final del Circuito Provincial de BTT, que coordina el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia, con la celebración, este domingo, de la prueba. Vuelve el circuito tras la suspensión de las pruebas de Cervera y Baltanás, lo que ha obligado a una leve modificación del Reglamento del Circuito.

El domingo Paredes de Nava acogerá este domingo la última prueba del Circuito Provincial, con la IV Cautivo Bike Race. La prueba tendrá dos recorridos, uno de 61 kms y otro de 30, siendo el largo -con un desnivel positivo de 400 metros- el puntuable para el circuito provincial.

Los ciclistas saldrán a las 10 horas desde la Plaza Mayor de la localidad. Las rutas diseñadas recorren las zonas de la Ermita de Carejas (Paredes de Nava), Senda del Cautivo, Ermita del Cristo (Becerril de Campos), Monte de Perales, Monte de la Cepuda, Monte de Marcelino, y el municipio de Paredes de Nava. La inscripción a la prueba incluirá, entre otros servicios, avituallamientos sólidos y líquidos, bolsa del corredor, aperitivo una vez finalizada la prueba, duchas y sorteos.

Conforme el reglamento de la prueba, las categorías de la prueba son: Júnior, Élite/Sub23, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Categoría Femenina. En relación con estas categorías, esta última prueba decidirá el vencedor final del Circuito, así como de cada una de ellas. Todos aquellos premiados tendrán un reconocimiento en el tradicional acto de entrega de premios que se celebrará en las próximas semanas. Con este circuito, la Institución Provincial quiere además de fomentar la práctica deportiva, poner en valor los principales recursos turísticos de la provincia; dando a conocer los distintos pueblos de nuestra provincia.