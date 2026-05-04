Eldie, Sara Ro y RENEmber, finalistas de la cuarta edición del concurso de Djs Palausa Sonora

Eldie, Sara Ro y RENEmber son los finalistas de la cuarta edición del concurso de Djs Palausa Sonora, el certamen impulsado por Palencia Sonora y Volvo Cars Palausa para apoyar a Djs emergentes. Con esta iniciativa, la cita palentina y la empresa de automoción refrendan nuevamente su compromiso con el fomento de la cultura musical entre nuevas generaciones de artistas ofreciéndoles una plataforma de visibilidad en un evento, como el Palencia Sonora, en el que podrán compartir cartel con artistas y grupos como Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana o Xoel López.

Las finalistas se darán cita este sábado 9 de mayo, a partir 13.00 horas, en la plaza de San Pablo de la capital palentina, donde cada uno dispondrá de 20 minutos para convencer al jurado con una sesión en directo. El primero en ponerse a los platos será RENEember en una sesión en la que tendrán cabida el indie, la electrónica o el Nu Disco. A las 13.30 será el turno para Sara Ro, con una identidad sonora muy distintiva que fusiona las raíces rítmicas del afro house con la pasión y el duende del flamenco house. Finalmente, a las 14.00 horas, llegará el momento para que los aficionados disfruten del set que propone Eldie, nombre tras el que se esconde el segoviano David, cuyo trabajo incluye influencias diversas que van desde el tech house hasta géneros como hard dance, el indie o el rock

Tras la presentación de sus propuestas, a las 14.30 horas, llegará el directo de Paco Pecado, «un vividor con espíritu de bandolero, de gustos setenteros y con especial predilección por lo kitsch, lo retro y lo vetusto» que presentará su primer larga duración, titulado Entre Bodegas y Ferias. Su estreno discográfico es «un canto a una vida que oscila entre la euforia y la duda... Sus canciones nacen del exceso, pero apuntan al alma, a lo que duele y a lo que permanece». Su repertorio pondrá el broche de oro a un concurso que, en sus tres ediciones, ha concitado el amplio respaldo del público.

El ganador, que se anunciará al término del encuentro, obtendrá un premio en metálico de 400 euros y actuará el viernes 12 de junio en el Palencia Sonora. Por su parte, el segundo clasificado será reconocido con 300 euros y el tercero, con 200 euros.

Palencia Sonora y Cruz Roja, en apoyo a familias en situación de vulnerabilidad

Por segundo año consecutivo, Palencia Sonora vuelve a estrechar lazos con Cruz Roja para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. De esta manera, hasta el 13 de junio, el bar La Cantina (plaza de San Pablo, número 15) recogerá productos de higiene y alimentación infantil para su reparto. Los ciudadanos podrán entregar pañales, toallitas, envases de leche infantil, cereales y otros productos esenciales de cuidado y nutrición para los más pequeños. Los donantes, con este gesto de solidaridad, tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de una cena para dos personas y diversos artículos de merchandising del festival.