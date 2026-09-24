Ecologistas en Acción denuncia la caza de ciervos durante la berrea y alerta del furtivismo en la Montaña Palentina

Ecologistas en Acción de Palencia denunció hoy la caza de ciervos durante la berrea en el Parque Natural de la Montaña Palentina y su entorno, una práctica que consideró "contradictoria" con la promoción de este periodo de celo como uno de los grandes espectáculos naturales de la zona. La organización alertó además de la presencia de furtivismo y reclamó a la Junta de Castilla y León un refuerzo de la vigilancia y de los medios destinados a prevenirlo y perseguirlo.

El colectivo señaló que la berrea constituye uno de los momentos más importantes del ciclo biológico del ciervo, durante el cual los grandes machos concentran su actividad en la reproducción y resultan especialmente visibles. Por este motivo, cuestionó que se permita su caza precisamente durante este periodo.

Ecologistas en Acción sostuvo que aprovechar la mayor facilidad para localizar a los grandes machos durante la berrea para cazarlos supone "anteponer el aprovechamiento cinegético a la conservación de la especie" y a la posibilidad de disfrutar de este fenómeno natural sin interferencias.

Asimismo, la organización recordó que la caza de grandes machos durante el periodo de celo no siempre fue una práctica habitual y defendió que la gestión de la especie debería priorizar la conservación y el mantenimiento de poblaciones "equilibradas y saludables", frente a la obtención de trofeos.

"Resulta contradictorio promocionar la berrea como un espectáculo de la naturaleza y, al mismo tiempo, permitir que durante esas mismas semanas se maten los mejores ejemplares", señaló el colectivo, que defendió este fenómeno como una oportunidad para observar y disfrutar de la fauna silvestre en libertad.

Furtivismo

A estas críticas, Ecologistas en Acción sumó su preocupación por el furtivismo en diferentes puntos de la Montaña Palentina. La organización aseguró que en los últimos días comenzaron a recibirse noticias de ciervos encontrados muertos, con las cuernas serradas, así como de ejemplares decapitados en zonas recurrentes del Parque Natural y de su entorno.

Ante estos hechos, reclamó a la Junta de Castilla y León un refuerzo de la vigilancia y de los medios destinados a prevenir y perseguir estas prácticas, especialmente durante el periodo de berrea.

"La berrea debe ser un acontecimiento para conocer y disfrutar de la fauna de la Montaña Palentina, no una época en la que aumente la presión cinegética sobre los grandes ciervos", concluyó la organización.