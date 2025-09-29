Dos investigados por extorsionar a un vecino de la Montaña Palentina

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la Operación Rosdil, ha investigado a dos jóvenes de 24 años y nacionalidades colombiana y dominicana, como supuestos autores de un delito de extorsión. La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a mediados de julio de este año, tras interponer la víctima una denuncia en el Puesto de Aguilar de Campoo, informando que había recibido un SMS donde se le decía que había estado amenazando a varias empleadas de una conocida página web de contenido para adultos, y donde también le pedían realizar dos ingresos por un valor total de casi 1.000 € a dos cuentas bancarias diferentes.

La investigación, dirigida por agentes del Equipo @, unidad especializada en el esclarecimiento de delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, permitió identificar a las personas que se encontraban detrás de la extorsión, siendo vecinos de las localidades de Ponferrada (León) y Valencia. Finalmente, y en colaboración con las Comandancias de León y Valencia, se procedió a la localización e investigación de los dos jóvenes.