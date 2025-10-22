Dos intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda de Velilla del Río Carrión

(ICAL) Dos personas, un varón de 75 años y una mujer de 71, fueron intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de la calle Oteruelo de Velilla del Río Carrión, en Palencia, según informó la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León tras recibir una alerta de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Asimismo, personal de Atención Primaria del centro de salud de Guardo, que acudió al lugar, detectó la presencia del peligroso gas mientras atendía a los afectados, quienes presentaban mareos pero permanecían conscientes. El 1-1-2 coordinó de inmediato la respuesta, notificando a la Guardia Civil (COS) de Palencia y a los Bomberos de la Diputación de Palencia. Sacyl desplegó una Unidad Enfermerizada de Emergencias para reforzar la atención. Los dos afectados fueron estabilizados y trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Palencia, donde reciben tratamiento. Las autoridades investigan el origen del monóxido de carbono, apuntando a una posible avería en una caldera de carbón de la vivienda.