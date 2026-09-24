Dos detenidos y un investigado por sustraer productos del Banco de Alimentos de Palencia y venderlos en Parla

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a dos personas como supuestas autoras de un delito de apropiación indebida e investigado a una tercera persona por un delito de receptación. Esta investigación se inició en marzo de este año, después de que los trabajadores de la empresa denunciante detectaran que varios lotes de sus productos, valorados en más de 10.000 € y originalmente destinados al Banco de Alimentos de Palencia, se estaban comercializando de forma fraudulenta en un establecimiento de Parla (Madrid).

Tras numerosas gestiones efectuadas en las provincias de Palencia y Madrid, los agentes identificaron y detuvieron a las dos personas que se apropiaron de dichos alimentos y que posteriormente vendieron a un tercero, utilizando para ello los propios vehículos del Banco de Alimentos. Igualmente determinaron el destino final de la mercancía, así como la persona responsable del establecimiento, siendo investigado por un delito de receptación.