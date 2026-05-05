El disco Golpes de tradición documenta el paloteo de Ampudia

En Ampudia, el paloteo no es recuerdo, es práctica. El Grupo de Paloteo y Danza Villa de Ampudia protagoniza Golpes de tradición, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Ampudia, editado por Samain Music y producido por Castora Herz, ambos también afincados en la villa de Tierra de Campos. El disco documenta su repertorio actual, cuyo origen se remonta al siglo XVI, generando un registro sonoro que permite acercar esta práctica tanto a las generaciones presentes como a las futuras. A lo largo de 21 cortes, el disco recoge las piezas que hoy acompañan el paloteo en Ampudia, transmitidas de generación en generación y ligadas al ritmo del cuerpo, la repetición y la memoria compartida. No se trata de una reconstrucción ni de una mirada retrospectiva, sino de un registro del presente: lo que se canta, se toca y se baila hoy. Las grabaciones incluyen tanto versiones instrumentales como algunas interpretaciones cantadas por los propios danzantes durante los ensayos, cuando no cuentan con dulzaineros. Voces que sostienen el ritmo, marcan el paso y permiten que el baile continúe. La música aparece así inseparable de su función, vinculada directamente al movimiento.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es la incorporación del sonido de los palos en la grabación, integrando a los danzantes como parte activa del paisaje sonoro. No solo se registran las melodías: también el gesto, el golpe y la cadencia que sustenta la danza. El lanzamiento se completa con el making-of (cómo se hizo) Dejando un legado, obra de la productora audiovisual palentina Inquieta y disponible en el canal de YouTube de Samain Music. La pieza recoge el proceso de grabación y el contexto en el que se desarrolla esta práctica, a través de ensayos, sesiones en estudio y testimonios de sus protagonistas. La grabación instrumental y el mastering del disco se ha realizado en Eldana Estudio (Dueñas), con el ingeniero de sonido Jorge Calderón al frente. La grabación vocal, producción y mezcla han sido desarrollados en Samain Studio (Ampudia) por Castora Herz. La portada del disco, donde se representa el traje de paloteo tradicional ampudiano, corre a cargo de la artista palentina Noelia Maeso. El proyecto ha sido impulsado por Samain Music, sello afincado en la propia localidad. Este trabajo, presentado el pasado viernes en la Oficina de Turismo de Ampudia, en una sala llena, responde a una lógica clara: documentar el repertorio actual del grupo de paloteo y permite fijar un momento concreto de la tradición para que pueda ser revisitado en las próximas generaciones. No es solo música, es un archivo vivo: un documento que no recoge una tradición desaparecida, sino una práctica que sigue viva en Ampudia.