La Diputación renueva su colaboración con el Obispado para la reparación, conservación y mejora de 26 iglesias y ermitas de la provincia

La Diputación de Palencia ha aprobado recientemente en la Junta de Gobierno que preside Ángeles Armisén, la distribución de 400.000 euros, en colaboración con la Diócesis de Palencia, para la realización de obras de reparación y conservación en 26 iglesias y ermitas del ámbito provincial, excluida la capi-tal, siempre que no tengan la condición de bienes de interés cultural declarados o con expediente de declaración, atendiendo principalmente a la gravedad, urgencia y necesidad de las mismas.

LAS OBRAS. Las instituciones colaboradoras elaboran en cada anualidad un Plan de conservación y reparación de Iglesias y ermitas de la Provincia de Palencia con todas las actuaciones a realizar al amparo del presente convenio, atendiendo a los criterios que establece la Comisión de Seguimiento del convenio. En 2025 se llegará a los siguientes templos:

Alba de Cerrato (Nuestra Señora del Cortijo), Bárcena de Campos (Santiago Apóstol), Báscones de Valdivia (San Sebastián), Cabañas de Castilla (Ntra. Sra. de la Purificación), Carbonera (San Cristóbal), Cascón de la Nava (Santo Toribio), Castrejón de la Peña (Santa Agueda), Castrillejo de la Olma (San Juan Bautista), Castromocho (Santa María), Celada de Roblecedo (Santa Eulalia de Mérida), Cubillas de Cerrato (Santa Ma-ría La Mayor), Dehesa de Montejo (San Pelayo), Grijota (Santa Cruz), Helecha de Valdivia (San Pantaleón), Ledigos (Santiago), Lobera (Santa Teresa), Nava de Santullán (San Juan Evangelista), Pozo de Urama (Ntra Sra del Castillo), Quintana del Puente (San Esteban), Santiago del Val (Santiago Apóstol), Valle de Cerrato (Ntra. Sra. de la Asunción), Velilla de la Peña (San Lorenzo), Villadiezma (San Andrés Apóstol), Villaproviano (San Martín), Villarrodrigo de la Vega (San Pelayo), Villasarracino (Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad).

EL CONVENIO Y EL COMPROMISO CON EL PATRIMONIO MONUMENTAL- El convenio para esta anualidad se mantiene con el incremento del 55% en la aportación final, que se aprobó el año pasado y que eleva la inversión hasta la mencionada cantidad de 400.000 euros, como muestra del compromiso institucional en la rehabilitación del patrimonio provincial.

Ambas partes están interesadas en conservar edificios del patrimonio histórico de la provincia de Palencia, que, sin estar calificados oficialmente como monumentos y, por lo tanto, sin gozar de la protección y beneficios que a tal condición reconoce la legislación vigente, constituyen una importante parcela del patrimonio arquitectónico provincial, que precisa de un buen estado de conservación.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El Obispado de Palencia es titular de los edificios objeto del convenio y se encarga de la conservación de dichos bienes, según la normativa vigente, y la Diputación es consciente de la cantidad y calidad de elementos del patrimonio monumental del medio rural palentino y de la importancia de que se mantenga en buen estado en todos los municipios de la provincia, donde iglesias y ermitas (bienes muebles e inmuebles) son referentes en la actividad cotidiana de nuestros vecinos y emblemas del arte provincial.