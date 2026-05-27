La ‘Diputación Palencia CUP’ reunirá a equipos de primer nivel los días 6 y 7 de junio en Becerril de Campos y Paredes de Nava

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de deportes, Eduardo Tejido y los acaldes de Becerril de Campos y Paredes de Nava, Francisco Pérez y Luis Calderón, así como del organizador del torneo Jesús Jorques, ha presentado el Diputación Palencia CUP, el tercer torneo de fútbol alevín que en esta edición tendrá carácter internacional.

El Torneo se celebrará los días 6 y 7 de junio y contará con 200 clubs y 290 deportistas, que jugarán todos sus partidos en Becerril de Campos y Paredes de Nava. Entre los

equipos participantes, además de clubes locales, habrá representación de clubes de primera división como el Alavés, la Real Sociedad o el Rayo Vallecano, además del Real Oviedo y el Leganés. Sin embargo, la novedad de este año es su nuevo carácter internacional, pues vendrán equipos de la cantera del Victoria de Guimaraes y del Sporting de Praga.

El precio de la entrada del torneo será de 5 euros, aunque los socios de los equipos del Becerril y del Paredes podrán acceder gratis.

Los 20 equipos participantes se dividirán en 4 grupos de 5 equipos cada unió. De cada grupo, los dos primeros pasarán a la fase oro, los terceros y cuartos a la fase plata y el quinto a la fase bronce. Cada grupo jugará 10 partidos, todos ellos de un solo tiempo de 30 minutos, si bien la final se jugará a dos tiempos de 15 minutos.

De esta forma, la provincia de Palencia se convertirá en un referente del fútbol base nacional, pudiendo disfrutar localidades como Becerril de Campos o Paredes de Nava del fútbol base de primer nivel.

La Diputación de Palencia es el principal colaborador del Torneo, que también cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Palencja, Paredes de Nava y Becerril de Campos.

De esta manera, la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Deportes, quiere promocionar el deporte base, como impulso para que los más jóvenes sientan aún más interés por la práctica deportiva y de la actividad física.