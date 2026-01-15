La Diputación de Palencia convoca una nueva edición del Torneo Provincial de Fútbol con la participación prevista de 600 deportistas

La Diputación de Palencia lanzó una nueva convocatoria del Torneo Provincial de Fútbol, una de las actividades deportivas más consolidadas de la provincia, que en su edición de 2026 espera reunir a cerca de 600 jugadores procedentes de distintos municipios palentinos.

Con más de tres décadas de trayectoria, el torneo mantiene su carácter popular y provincial, con el objetivo de convertir cada fin de semana de competición en una cita deportiva y social en los campos de fútbol de los municipios participantes. Podrán inscribirse todos los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes, con la posibilidad de que un mismo municipio presente más de un equipo.

La competición se desarrollará entre los meses de marzo y junio, si bien las fechas definitivas, el reglamento y el sistema de competición se concretarán una vez finalizado el plazo de inscripción, que permanecerá abierto hasta el próximo 6 de febrero. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la Diputación de Palencia o en el Servicio de Deportes.

Entre los requisitos principales, cada equipo deberá contar con un mínimo de diez jugadores empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes. Además, se permitirá la inscripción de un máximo de cuatro jugadores federados por equipo, de los cuales solo dos podrán pertenecer a categorías superiores al ámbito provincial. Todos los encuentros deberán disputarse en municipios palentinos de menos de 20.000 habitantes, reforzando así el carácter provincial de la competición.

Desde la institución provincial también se anunció que, en las próximas semanas, se convocarán otras modalidades de los Torneos Provinciales, como frontenis, pádel, tenis de mesa, galgos, tiro al plato y Juegos Populares, entre los que se incluyen bolos femeninos, rana, monterilla, petanca y tanga.

Toda la información y la documentación necesaria para la inscripción está disponible en la web www.palenciadeporte.es.