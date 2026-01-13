La presidenta de la Diputación pone en valor el acondicionamiento de la báscula municipal de Villanuño de Valdabia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha realizado una visita institucional a la localidad de Villanuño de Valdavia donde ha sido recibida por el concejal, Rafael Carlos Macho y donde ha podido comprobar de primera mano el resultado de las actuaciones ejecutadas en los últimos años gracias al compromiso institucional con el desarrollo del medio rural. Durante la visita, la presidenta ha estado acompañada por los diputados de zona, Adolfo Palacios y Miguel Abia, y por el diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso.

Uno de los proyectos destacados ha sido el acondicionamiento de la báscula municipal, con una inversión total de 26.987,00 euros, de los cuales 18.890,00 euros han sido financiados por la Diputación de Palencia. En una primera fase se llevó a cabo el acondicionamiento de la zona y, en esta segunda fase, la actuación ha consistido en la instalación de la báscula de metal-hormigón, dotando al municipio de una infraestructura necesaria para el sector agrícola y ganadero.

La comitiva también ha visitado las obras que se están ejecutando junto al teleclub, que cuentan con un presupuesto de 33.585,35 euros, destinadas a la construcción de una pérgola con el objetivo de tener un espacio sombreado que permitirá acoger actividades y eventos sociales al aire libre. Actualmente, los trabajos se encuentran en una fase inicial de ejecución. Hasta el momento se ha llevado a cabo la plancha de hormigón, una actuación previa y necesaria para continuar con el desarrollo del proyecto y la posterior instalación de la estructura prevista.

El alcalde ha aprovechado la visita para destacar la implicación y participación de los vecinos, que también ha destacado la presidenta, especialmente en iniciativas como los adornos navideños elaborados de forma artesanal por los propios habitantes del pueblo que contribuyen a reforzar la identidad local.

Finalmente, la presidenta ha reiterado el compromiso de la institución con la mejora de la calidad de vida en el medio rural, poniendo en valor el esfuerzo conjunto entre administraciones para construir pueblos con futuro. Estas inversiones son una muestra clara de la voluntad de seguir trabajando para construir servicios de calidad y con futuro.

INVERSIÓN TOTAL. Desde el año 2015, la Diputación de Palencia ha destinado a Villanuño de Valdavia un total de 399.312,31 euros orientada a la mejora de las infraestructuras municipales, así como al apoyo a la cultura, el deporte, el empleo y la atención a las personas, contribuyendo de manera directa a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.