La Diputación de Palencia convoca las ‘Convivencias en la Nieve’, que comenzarán el 11 de enero con 400 plazas entre Andorra, Baqueira y Sierra Nevada

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Deportes, Eduardo Tejido, y del coordinador del Servicio de Deportes, Enrique Hermoso, ha presentado esta mañana el programa “Convivencias en la nieve 2026”, en el que 400 palentinos disfrutarán -en siete viajes diferentes- en los meses de enero, febrero y marzo de las mejores pistas de esquí en Grand Valira (Andorra) Baqueira -Beret y Sierra Nevada en Granada

El plazo de inscripción para participar en esta actividad finalizará el día 21 de noviembre, debiendo presentar la solicitud en la Sede Electrónica de la Diputación o través del Registro General. Concluido el plazo de inscripción, en aquellos viajes en los que la demanda supere la oferta, las plazas serán adjudicadas mediante un sorteo público que se realizará el día 28 del mismo noviembre, a las 10:00 horas.

En cada uno de los viajes se reservarán el 70% de las plazas para empadronados en municipios de la provincia.

El programa incluye todo para que los inscritos solo se tengan que preocupar de disfrutar de una semana de esquí. Para ello, con la inscripción se incluye, el desplazamiento, el alojamiento y pensión completa, los forfaits, el alquiler de material, diez horas de clases en Baqueira y Granada, y quince horas en el caso de Andorra, y el seguro durante toda la actividad.

Un año más, esta convocatoria volverá a contar con la reducción de la cuota para familias numerosas, que tendrán una bonificación del 10% y del 20%, según pertenezcan a la categoría general o especial, respectivamente.

Todos los palentinos interesados podrán ampliar la información y adquirir la convocatoria a través del Servicio de Deportes, ubicado en la plaza de los Juzgados, o mediante la página web www.palenciadeporte.es. Asimismo, cualquier consulta podrá ser atendida tanto por teléfono al 979-71-51-26 como a través del correo electrónico deportes@diputaciondepalencia.es.

Con este completísimo programa, la Institución Provincial pone de manifiesto su apuesta por el compromiso y la calidad con una actividad que viene desarrollándose ininterrumpidamente durante más de 30 años.

De este modo, el programa, en cuanto a estaciones, fechas y precios es el siguiente:

· ANDORRA (Grand Valira, acceso por el Tarter) (Art Hotel – Andorra la Vella):

* Fechas: del 11 al 17 de enero (100 plazas)

del 18 al 24 de enero (50 plazas)

del 25 al 31 de enero (50 plazas)

del 1 al 7 de febrero (50 plazas)

del 8 al 14 de marzo (50 plazas)

* Cuota de inscripción: 740 euros

· BAQUEIRA-BERET (Hotel Tuca):

* Fechas: Del 25 al 31 de enero (50 plazas)

* Cuota de inscripción: 840 euros

· GRANADA (Sierra Nevada) (Hotel Gran Luna):

* Fechas: Del 1 al 7 de marzo (50 plazas)

* Cuota de inscripción: 740 euros