La Diputación de Palencia aprueba la Estrategia Joven

El Pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado hoy, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos la Estrategia Joven, un documento marco que ordena y articula las políticas provinciales dirigidas a la infancia, adolescencia y juventud de nuestro territorio.

Este documento en es una oportunidad para seguir construyendo futuro desde la provincia, con los jóvenes como protagonistas. Un compromiso firme con quienes representan la fuerza, la creatividad y el talento que necesitamos para afrontar el reto demográfico y garantizar la vitalidad de nuestros pueblos.

La Estrategia Joven forma parte de la Agenda Rural de la Diputación, que fija 40 medidas estratégicas para el desarrollo sostenible del medio rural palentino, con especial atención al reto demográfico. Entre estas medidas, trece se señalan como prioritarias, siendo una de ellas la elaboración de este plan específico para juventud.

El nuevo marco sustituye y amplía el anterior Plan Provincial de Infancia y Adolescencia, recientemente finalizado, incorporando además un diagnóstico actualizado de la situación de la juventud en la provincia.

De esta manera, se establecen áreas estratégicas comunes, objetivos generales y específicos y un plan de acción detallado, con medidas diferenciadas para menores de edad, jóvenes y actuaciones transversales.

Participación y visión transversal

La elaboración del documento ha sido un proceso participativo y abierto, en el que han intervenido agentes sociales, educativos e institucionales del territorio, así como los propios jóvenes, principales destinatarios de las políticas. Además, el borrador se publicó en el espacio de participación ciudadana de la web de la Diputación entre el 29 de julio y el 27 de agosto de 2025, lo que permitió recabar aportaciones de la ciudadanía.

El resultado es una estrategia que aborda de manera transversal ámbitos clave como la educación, el empleo, la cultura, la salud, la igualdad, la participación social o el acceso a servicios y recursos, con la finalidad de que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en la provincia de Palencia.

Además, en su sesión de hoy el pleno de la Diputación ha dado el visto bueno a la solicitud de renovación del reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia” concedida por UNICEF.

Esta distinción refleja el compromiso de la institución provincial con la participación, el bienestar y el pleno desarrollo de la infancia y la adolescencia en la provincia, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades.

La Diputación seguirá impulsando políticas innovadoras y estrategias de colaboración para situar a los niños y adolescentes en el centro de sus acciones y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa con los derechos de la infancia