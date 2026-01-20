La Diputación licita en 2,26 M€ el proyecto básico y ejecución de la obra de reforma del Castillo de Monzón para destinarlo a Centro Cultural Polivalente

El perfil del contratante de la Diputación de Palencia publica hoy el anuncio de la licitación de la obra de reforma del Castillo de Monzón, en la localidad de Monzón de Campos, propiedad de esta administración, para destinarlo a Centro Cultural Polivalente, por un importe de 2.261.000 euros, y un plazo de ejecución de 18 meses, tras la firma del acta de replanteo.

Con esta publicación se abre el plazo para la presentación de las ofertas hasta el próximo 16 de febrero.

Recordamos que esta obra consiguió la financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través del 2% Cultural, por importe de 1.321.321 euros, (equivalente al 60% del proyecto de 2,26 millones) y cuenta también con la una subvención por parte de la Junta de Castilla y León de 575.000 euros.

EL PROYECTO. El proyecto de reforma integral del castillo incluye la demolición parcial de edificaciones de servicio añadidas en intervenciones anteriores, restituyendo la relación visual entre la Torre del Homenaje y el terreno natural mediante la reconstrucción del talud original.

Además, se acondicionará el interior del inmueble con divisiones funcionales, espacios expositivos y polivalentes, aseos adaptados, mejoras en la accesibilidad mediante escaleras y ascensores, instalación de falsos techos, carpinterías metálicas, acristalamientos, barandillas y elementos de protección en pasarelas. El patio central contará con cubiertas ligeras de madera, y la urbanización exterior incluirá taludes vegetales, redes de drenaje, rampas de acceso y pavimentaciones que aseguren la integración paisajística. Se incorporarán también instalaciones eléctricas, de climatización, telecomunicaciones y sistemas de seguridad, así como equipamientos para actividades culturales, expositivas y congresuales.

La Diputación persigue convertir esta fortaleza, símbolo del patrimonio institucional, en un referente cultural, turístico y económico para Monzón de Campos y para toda la provincia, poniendo al servicio de los palentinos un espacio vivo capaz de atraer visitantes, generar actividad y reforzar la identidad histórica del territorio.

En conjunto, estas actuaciones responden a la necesidad objetiva de conservar el patrimonio cultural, prevenir su deterioro y adecuarlo para usos compatibles con su protección, asegurando su permanencia y funcionalidad en el tiempo, al mismo tiempo que contribuyen a la promoción del turismo cultural y educativo en la provincia de Palencia.

ACTUACIONES ANTERIORES. El Castillo de Monzón, propiedad de la Institución provincial, es una fortaleza importante dentro de la arquitectura defensiva y del patrimonio de la provincia de Palencia, y su objetivo es recuperarla y convertirla en un Centro Cultural Polivalente de referencia. Para ello, ya se han llevado a cabo varias actuaciones de relevancia para mantener el edificio, como la ejecución del proyecto para la puesta en valor de la Torre del Homenaje, que ha supuesto una inversión de 348.100 euros de los que la Institución aportó con fondos propios 186.100 y el resto fue financiado por la Junta de Castilla y León. A ello, hay que sumar el diseño y concepto del desarrollo tecnológico de la musealización, con un importe de 7.502 euros, y las actuaciones de la asesoría para el diseño, desarrollo de contenidos y redacción de memoria para medios audiovisuales del Castillo de Monzón por importe de 12.221 euros.

Previo a todas estas actuaciones se realizó el acondicionamiento de la instalación del suministro de red eléctrica para llevar la luz al Castillo. Para ello, fue necesario la instalación de un centro de transformación y la conexión de la red de distribución de Iberdrola. También se ha sustituido la conducción en la Línea de Alta Tensión subterránea existente y la modificación del Centro de Transformación de superficie subterránea con una inversión de 119.585 euros. Igualmente, se ha dotado de una nueva red de saneamiento y una nueva acometida de abastecimiento de agua potable, y se ha renovado el firme y la mejora de la señalización en la carretera de acceso.

Para el resto de las obras y el acondicionamiento de exteriores, es para lo que la Institución presentó el proyecto al programa 2 por ciento Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español.