La Diputación licita en 225.913,27 euros la obra de creación de senderos e itinerarios no motorizados en el Cerrato

La Diputación de Palencia, ha publicado la licitación de la obra de ejecución de infraestructura ciclista e itinerarios no motorizados en la comarca del Cerrato Palentino incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, que cuentan con un presupuesto base de licitación de con un presupuesto de licitación de 225.913,27 € y un plazo de ejecución de 4 meses, enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino el Cerrato palentino, Paisaje cultural del vino, en el eje 2 “Mejora de la eficiencia energética” e identificada con la Etiqueta climática 075 “Infraestructura para bicicletas”.

Este proyecto que tiene como objetivo la creación de senderos e itinerarios no motorizados en el Cerrato Palentino para la puesta en valor de los recursos patrimoniales, culturales y naturales de la comarca vinculados a la cultura del vino, mediante la adecuación y señalización de senderos y caminos ciclables y peatonales que permitan conectar (física y simbólicamente) los principales recursos de turismo enológico, en el que por medio del uso de bicicletas de diferente índole (MTB, Gravel o carretera), comunicar importantes poblaciones de la Comarca del Cerrato, mediante el turismo enológico.

Asimismo, esta actuación permitirá la instalación de 3 puntos de encuentro ciclista en las localidades de Astudillo, Baltanás y Villamuriel de Cerrato.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 17 de noviembre a las 23:59 horas, y el enlace a la Plataforma de Contratación, es el siguiente: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UHwuyTr54OaP%2Bo96UAV7cQ%3D%3D

CONVENIOS. Para la ejecución de esta actuación, y en el marco de los diferentes convenios formalizados con los Ayuntamientos de las localidades de Baltanás y Astudillo en noviembre de 2024, se ha formalizado una adenda que contemple la actuación 3 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino El Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino, con el fin de continuar con el impulso inicial necesario para que los Barrios de Bodegas del Cerrato Palentino sean un destino turístico sostenible, y regular las condiciones de cooperación entre ambas instituciones para la mejora de la competitividad turística de los Barrios de Bodegas del Cerrato Palentino y otros equipamientos turísticos vinculados a los mismos.

Este proyecto se suma a los ya iniciados en el marco del Plan en ambas localidades en las siguientes actuaciones: “restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas de Astudillo”, “mejora de la eficiencia energética en la iluminación del Barrio de las Bodegas de Astudillo”, y “mejora del paisaje urbano del Barrio de las Bodegas de Astudillo.

Asimismo, también se formalizó en julio el convenio con el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato para la ejecución de dicho proyecto.

*** PSTD CERRATO PALENTINO, PAISAJE CULTURAL DEL VINO. El PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino está incluido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, Componente 14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», Inversión 1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad» y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino», por el cual la Junta de Castilla y León.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, mediante Orden de 11 de abril de 2024, dentro del “Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026”, concedió a la Diputación de Palencia una subvención directa (BDNS 753885) por un importe de 2 millones de euros, para la ejecución de dicho Plan, incluido en la Medida estratégica 26 “Estrategia de sostenibilidad turística” del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP).