La Diputación concede 29 ayudas por 65.500 euros a comercios minoristas y vendedores ambulantes para garantizar de abastecimiento al medio rural

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la resolución de la convocatoria ayudas para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos en el entorno rural, una línea de apoyo pionera destinada a mantener y reforzar los servicios de proximidad en los municipios de la provincia, de la que han resultado 29 beneficiarios por más de 65.000 euros.

Esta convocatoria, de nueva creación, se enmarca en las políticas de la Institución provincial frente al reto demográfico y para mejorar la calidad de vida en el medio rural, asegurando que los vecinos puedan acceder a productos esenciales sin necesidad de desplazamientos.

Esta nueva línea de ayudas está dirigida a establecimientos de comercio rural minorista y negocios de venta ambulante dados de alta y que realicen su actividad en municipios de hasta 500 habitantes, para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos y contribuir también de esta manera a mantener estructuras comerciales generadoras de riqueza, empleo y calidad de vida en el medio rural.

En total se han concedido 65.546 euros en ayudas a través de dos líneas específicas:

· Comercio minorista de proximidad, que refuerza el papel de las tiendas rurales como punto esencial de abastecimiento en los pueblos, con un total de 16 beneficiarios

· Venta ambulante, dirigida a quienes garantizan la distribución de alimentos y productos básicos en localidades sin comercio estable, con 13 beneficiarios

Las ayudas oscilan entre los 2.000 y 2.500 euros por beneficiario.

Líneas:

· Línea 1: Comercio minorista de proximidad. Dirigida a microempresas, incluidos autónomos, titulares de comercios situados en municipios de la provincia de Palencia de hasta 500 habitantes, incluidos bares que presten servicio de tienda. El solicitante deberá dedicarse al comercio al por menor de productos alimenticios (incluidos bebidas y helados), o de productos textiles, prendas de vestir y calzado, y disponer de un local permanente donde venda, produzca y/o almacene los productos.

· Línea 2: Venta Ambulante. Destinada a microempresas, incluidos autónomos, que presten servicios de venta ambulante en vehículo asociado a la actividad, con carácter itinerante, en al menos 3 municipios de hasta 500 habitantes de la provincia. El solicitante deberá dedicarse al comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente y disponer de un local físico desde donde se realice su distribución.

Serán subvencionables los gastos realizados en los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud, correspondientes a:

· Cuotas de trabajadores autónomos abonadas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o Mutualidad de previsión social correspondiente.

· Parte empresarial de las cuotas de trabajadores contratados por cuenta ajena de forma indefinida.

· Gastos de gestoría para asesoramiento y gestión del negocio.

· Solo para Línea 1: gastos de luz y combustible para calefacción del local. · Solo para Línea 2: gastos del seguro del vehículo afecto a la actividad1.

Esta convocatoria es una clara apuesta por la innovación en las políticas de apoyo al medio rural, con medidas diseñadas expresamente para mantener servicios básicos que aseguren la igualdad de oportunidades entre quienes viven en los pueblos y en las ciudades.

Con esta iniciativa, la Diputación de Palencia refuerza su compromiso con el desarrollo socioeconómico y la cohesión territorial de la provincia, facilitando la continuidad de los pequeños comercios y los vendedores ambulantes que actúan como piezas clave para sostener la vida en los municipios más pequeños.