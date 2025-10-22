La Diputación de Palencia ayuda al Ayuntamiento de Abia de las Torres a mejorar y ampliar el cementerio de la localidad

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso , el diputado de zona, Javier Villafruela , y el alcalde de la localidad, Juan José Sánchez , ha visitado a Abia de las Torres para conocer de primera mano las actuaciones ejecutadas con apoyo de la institución provincial en el marco de los Planes Provinciales de Obras y Servicios .

Así, ha visitado las intervenciones en el cementerio municipal que asciende a 38.872 euros, repartida en dos actuaciones consecutivas que han permitido mejorar las condiciones del recinto y ampliar su capacidad. En primer lugar, se ha llevado a cabo la reparación de los cerramientos y la adecuación de los accesorios, actuación ya finalizada que supuso una aportación de 19.436 euros por parte de la Diputación.

Los trabajos incluyeron la demolición de los muros norte y oeste, que presentaban problemas de estabilidad y riesgo de derrumbe, y la incorporación al recinto de una pequeña franja donde hasta la década de los años cincuenta se ubicaba el antiguo osario, integrando así en el perímetro toda la superficie destinada a uso de cementerio.

La segunda actuación, recién delegada también con una aportación de 19.436 euros, contempla la construcción de un módulo de nichos y otro de columbarios adosados al cerramiento oeste, recientemente renovado. En su ejecución se emplearán prefabricados de hormigón homologados por la administración sanitaria y su diseño permitirá dejar preparada la futura ampliación con un segundo conjunto de columbarios.

La presidenta también ha visitado la antigua casa del médico municipal, en la que se han habilitado dos viviendas para el alquiler social en el marco del programa de la Junta de Castilla y León, Rehabitare, que cuenta con la colaboración de la Institución, y donde se creará una tercera vivienda tamaño apartamento habilita gracias a las ayudas de la Institución destinada a este fin para apoyar a ayuntamientos y entidades locales menores incluidas en el programa HabitaLO Rural.

La Diputación de Palencia continúa así impulsando actuaciones que mejoran los servicios e infraestructuras de los municipios del medio rural.

Desde el año 2015, la institución provincial ha invertido en Abia de las Torres un total de 493.517 euros, destinados a la mejora de equipamientos, espacios públicos y servicio.