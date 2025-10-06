DGT y ASPAYM colaboran en una campaña de control de distracciones

Hoy el subdelegado del Gobierno en Palencia junto con el jefe Provincial de Tráfico y el capitán de la Guardia Civil de Tráfico han presentado en la carretera CL-615 (Palencia-Guardo) la campaña de control de distracciones que está impulsando la Dirección General de Tráfico a nivel nacional durante toda esta semana.

Esta presentación ha contado con la colaboración de ASPAYM, Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas. Uno de sus miembros, Miguel García, discapacitado por un accidente de tráfico, ha ofrecido su testimonio a diversos conductores.

Esta campaña consistirá en la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación y redes sociales para potenciar la concienciación de los conductores y en la multiplicación de controles en todas nuestras calles y carreteras. En Palencia, estos controles están siendo efectuados por la Guardia Civil así como por los Cuerpos de Policía Local de Palencia capital y de Aguilar de Campoo sin perjuicio de que otras policías locales de la provincia también denuncien las distracciones que puedan presenciar.

Existen además diversas cámaras instaladas en los pórticos de las autovías con capacidad para detectar varios tipos de distracciones por parte de los conductores tales como el uso indebido del teléfono móvil. En estos casos, las referidas cámaras envían un informe al Centro Estrada donde se decide la posible incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

La distracción de los conductores es la primera causa de los accidentes mortales de circulación a nivel nacional. El tipo de accidente más frecuente provocado por las distracciones son las salidas de vía, las colisiones por alcance con los vehículos que circulan por delante nuestro o que se encuentran detenidos y los atropellos a peatones.

La legislación de tráfico nos exige a todos los conductores mantener una atención permanente en la conducción de nuestros vehículos a fin de poder garantizar nuestra propia seguridad, la del resto de ocupantes de nuestros vehículos y la de los demás usuarios de las vías. Debido a ello esta misma legislación nos prohíbe a los conductores utilizar dispositivos que nos distraigan tales como cascos, auriculares, pantallas, navegadores, relojes inteligentes y teléfonos móviles.

A pesar de dicha prohibición, las causas más frecuentes de distracción entre los conductores de vehículos son, entre otras, el uso indebido de los teléfonos móviles y de las pantallas incorporadas a los vehículos; lectura de documentos; fumar, comer o beber al volante; padecer estrés, sueño, fatiga, ansiedad o depresión así como los efectos del alcohol, de las drogas y de los psicofármacos.

La Ley de Seguridad Vial impone una multa de 200 euros y 3 puntos a los conductores que utilizan teléfonos móviles, navegadores, pantallas, relojes inteligentes, o cualquier otro sistema o dispositivo que disminuya su obligada atención al volante. No obstante, el uso de un teléfono móvil sujetándolo con la mano también está sancionado con 200 euros pero, debido a la mayor peligrosidad generada, provoca la retirada de 6 puntos.

Los ciclistas y los conductores de patinetes eléctricos también tienen el deber de mantener la atención permanente en la conducción por lo que también tienen expresamente prohibida la conducción con cascos, con auriculares o utilizando teléfonos móviles.

Sin embargo, la peor sanción que podemos pagar por distraernos al volante es la de provocar un nuevo accidente mortal que acabe con nuestra propia vida, con la de nuestros ocupantes o con la vida de una persona inocente que se haya cruzado en nuestro camino.

Desde el pasado 1 de enero hasta hoy los accidentes de tráfico ya han provocado Palencia un balance provisional de 7 personas fallecidas y 223 heridas. El pasado año, en esta misma fecha, los siniestros viales habían provocado otros 7 fallecimientos y 165 heridos. Estos cómputos incluyen tanto los accidentes sufridos en carretera como en vías urbanas; el seguimiento policial de los heridos únicamente se extiende 24 horas tras el accidente.