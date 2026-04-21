Sucesos

Un detenido por el robo de cobre en una estación de recarga de vehículos eléctricos

Los daños ocasionados y el material sustraído alcanzaron un valor de 40.000 €.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Un detenido por el robo de cobre en una estación de recarga de vehículos eléctricos | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación RECHARGER, ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito de robo con fuerza en una estación de recarga de vehículos eléctricos. Esta operación se inició tras el robo del cableado eléctrico subterráneo de una estación de recarga de vehículo eléctricos situada en la localidad de Torquemada, donde se produjeron además cuantiosos daños, por un valor total de 40.000 €. Tras ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, se inició una investigación por medio de la que se pudo identificar al presunto autor procediendo a su posterior detención.

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