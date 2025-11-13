Detenidas tres personas en Palencia por golpear y desnudar a un varón

La Policía Local de Palencia ha detenido esta madrugada a tres personas como presuntas autoras de una agresión a un joven de 36 años. Los hechos tuvieron lugar en la avenida Ponce de León, donde, al parecer, los implicados abordaron a la víctima, la golpearon y desnudaron.

El agredido pudo salir corriendo y pedir auxilio en un hotel, desde donde se dio aviso a la policía. Una patrulla auxilió al joven, que estaba completamente desnudo y con heridas superficiales en el rostro, cubriéndole con una manta térmica, y tomándole declaración. Según su relato de los hechos, la descripción de los agresores podía coincidir con una intervención de esta misma noche, en la que una patrulla de Policía Nacional les había identificado y denunciando por tenencia de sustancias estupefacientes.

Tras entrevistarse con la víctima, en el lugar, la patrulla observó acercarse a un grupo de tres personas que podían ser los agresores por lo que fueron identificados. La víctima aseguró que no fueron ellos, siendo uno de ellos un familiar y los otros dos completamente desconocidos.

Instantes después, la víctima fue trasladada al Hospital Río Carrión en ambulancia y una vez allí, ésta cambió su versión y aseguró que los anteriormente identificados sí eran los agresores y que los hechos podían corresponder a represalias por las denuncias previas.

Así las cosas, Policía Local activó la búsqueda de estas personas, encontrándolas en la avenida República Argentina pasadas las 3:30 horas. En el lugar fueron cacheadas, detenidas tras informarles de los derechos que les asisten, y trasladadas a dependencias de Policía Nacional, donde los agentes actuantes comparecieron.