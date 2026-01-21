El Ayuntamiento de Palencia estudia la instalación de cámaras de vigilancia en La Puebla

Desde hace tiempo, los vecinos de la Puebla, y en especial de la calle Rizarzuela, viven con miedo y preocupación al comprobar cómo se registran peleas en las que se incautan armas blancas a los detenidos. Para frenar este tipo de delitos, Policía Local y Policía Nacional desarrollan dispositivos durante las noches del fin de semana. Unas medidas a las que se podrían sumar otras como las que ha tenido conocimiento Onda Cero Palencia.

El concejal responsable de la Policía Local del Ayuntamiento de Palencia, Antonio Casas, confirma a esta emisora que ante la preocupación que existe entre los vecinos y el propio consistorio, el Ayuntamiento está pensando instalar cámaras de vigilancia. Esto instalación no sólo busca evitar peleas y agresiones, también se quieren instalar ante las aglomeraciones que se registran en calles como Rizarzuela o Alfonso VIII.

Antonio Casas señala que para instalar estas cámaras, los servicios del Ayuntamiento deben tener todas las garantías jurídicas, aunque recuerda que ya existen cámaras de vigilancia tanto en rotondas como en pasos subterráneos.