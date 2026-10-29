Cuatro detenidos y un investigado por el robo de cable de cobre en Magaz de Pisuerga

La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la Op. TABLASE, ha detenido a cuatro personas e investigado a una más en las localidades de Valdemoro y Pamplona como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas en una nave industrial. Todo comenzó el pasado mes de abril, cuando una nave del polígono de la localidad palentina de Magaz de Pisuerga, sufrió un robo de cable de cobre. Las instalaciones afectadas sufrieron una falta de fluido eléctrico, por lo que su personal de mantenimiento, al acudir al lugar para analizar qué había ocurrido, descubrió que las puertas de acceso estaban abiertas.

Comprobaron que los cables de dos alternadores habían sido cortados al igual que el cableado del servidor de las cámaras de videovigilancia, para asegurarse evitar ser identificados. Los supuestos autores sustrajeron la totalidad del cableado de alimentación, dejando a la fábrica sin corriente eléctrica. El valor del cobre y los grandes daños ocasionados, superan el valor de los 100000€. Tras unas largas investigaciones, agentes de la Guardia Civil lograron identificar a los supuestos autores, procediendo a su detención e investigación correspondiente. Las diligencias han quedado a disposición del juzgado correspondiente.