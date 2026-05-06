La Coordinadora Central Baltanás presenta recurso contra la autorización de una planta de amoniaco e hidrógeno en la localidad

(ICAL) La Coordinadora Central Baltanás (CCB) presentó ante la Junta de Castilla y León un recurso de reposición contra la resolución que concede la Autorización Ambiental al proyecto de una planta de producción de amoniaco e hidrógeno en Baltanás (Palencia), correspondiente al expediente 519-23-AAPA.

La organización vecinal sostiene mediante un comunicado recogido por Ical, que el proyecto presenta importantes deficiencias y riesgos, especialmente en lo relativo al consumo y gestión del agua. Según la autorización, el abastecimiento podría proceder del río Pisuerga, de la red de suministro o de estaciones de tratamiento cercanas, lo que, a juicio de la coordinadora, podría comprometer el suministro de agua potable del municipio, especialmente en periodos de escasez. También señalan el elevado consumo previsto, que podría superar el millón de litros diarios.

Otro de los aspectos que más preocupa a la plataforma es la proximidad de la instalación al núcleo urbano y al colegio público, situado a unos 503 metros. La CCB advierte de la posible emisión de olores y contaminantes derivados de la producción de amoniaco, con potenciales efectos sobre la salud respiratoria de la población en caso de exposición prolongada. También se cuestiona el incremento del tráfico pesado asociado al transporte diario de amoniaco mediante camiones cisterna, con el consiguiente aumento de riesgos en las vías próximas al municipio.

La organización también expresa su preocupación por los vertidos de aguas residuales a cauces cercanos que ya presentan problemas de contaminación por nitratos, lo que podría agravar la situación ambiental de la zona.

Asimismo, la CCB critica la ocupación de una parte significativa del polígono industrial, lo que, a su juicio, podría limitar el desarrollo de otras iniciativas económicas locales y afectar a sectores como el turismo rural y la dinamización del territorio.

Por todo ello, el colectivo reclama a la Junta la paralización del proyecto, a la Confederación Hidrográfica del Duero la revocación de la autorización y al Ayuntamiento de Baltanás un informe negativo que frene definitivamente la iniciativa.